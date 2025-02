El total look de Belinda que fue sacado de un cuento de hadas

Seamos honestas, Belinda es de esas personalidades que todo lo que se ponga le hará lucir como una diosa del glam y es que su sensibilidad de artista y su impecable belleza la han colocado como una de las celebridades más versátiles y multifacéticas pues bien puede vestir leggings de piel para un clip musical de corridos tumbados o lucir como un personaje fantástico sacado directamente de un cuento de hadas y en todos los casos seguirá luciendo increíble.

Anoche no fue la excepción durante la red carpet y la gala de los Premios Lo Nuestro 2025 donde su total look brilló como sólo Belinda sabe hacerlo gracias a la inconfundible mano de Marta del Río, su stylist personal.

Como sacado de un cuento de hadas, así fue el total look de Belinda

Belinda nos dio una lección de moda sobre la red carpet de los Premios Lo Nuestro 2025 en Miami, donde llevó un metálico diseño firmado por Georges Hobeika Couture Spring-Summer 2025, la silueta con corte de sirena y aplicaciones florales que le dieron mayor fluidez en la caída, por supuesto, fue un acierto total para la gala pues aunque el escote fue discreto y sofisticado permitió a Belinda lucir su escultural figura.

Y es que no cualquiera se atreve a llevar un degradado de manera tan magistral como lo hizo Belik, esto permitió que el protagonismo del look recayera totalmente sobre el hair look de Belinda quien eligió una melena ondulada y suelta con un balayage que todo que ver con la esencia de la cantante.

Si hay una frase icónica de Belinda que refleja perfectamente su esencia es ‘ganando como siempre’ y es que no sólo deslumbró gracias a su belleza y estilo, que cabe destacar, no necesita de más pues brilla por sí misma, sobre su rostro solo llevó algunos arreglos en tonos rosados que resaltaron los ojos de la galardonada cantante ya que Beli levantó el premio a Mejor Combinación Femenina junto a Kenia Os por su colaboración Jackpot.

Belinda, muy al pendiente de las tendencias, eligió un collar muy al estilo boho que viene arrasando durante la temporada primavera-verano 2025 y complementó su look con una manicura milky white nude totalmente a juego con las sandalias de plataforma que llevó debajo del vestido.