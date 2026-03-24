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Moda

Dua Lipa confirma el regreso del terciopelo negro más sensual

En un evento de Bvlgari en Italia, la cantante redefinió el uso del terciopelo con un enfoque más estructurado y actual

Marzo 24, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bvlgari Eclettica High Jewelry And High-End Watches Event

Dua Lipa confirma el regreso del terciopelo negro más sensual

Daniele Venturelli/Getty Images for Bvlgari

En medio de la elegancia de Villa Arconati, el look de Dua Lipa no necesitó exceso para destacar. Bastó un vestido de terciopelo negro para reactivar una conversación que llevaba tiempo en pausa: cómo llevar este material sin que se sienta pesado o predecible.

La aparición ocurrió durante el evento Eclettica High Jewelry and High-End Watches de Bvlgari, una cita que reunió piezas de alta joyería en un entorno cargado de historia. En ese contexto, la elección de la cantante se leyó como un contraste calculado: una silueta ceñida, abertura pronunciada y un juego de capas que evitó que el terciopelo negro se percibiera denso.

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El punto de tensión está en el escote. Debajo del vestido negro, un top en tono magenta rompe con cualquier expectativa clásica. No es un detalle decorativo; es una intervención directa sobre un tejido que, durante años, se asoció con lo nocturno en su versión más evidente. Aquí, el color introduce una lectura más actual que desplaza la idea de “look formal” hacia algo más juvenil.

También importa la construcción. Las mangas largas y el ajuste al cuerpo mantienen la estructura, mientras que la abertura frontal —acompañada por medias translúcidas— aligera visualmente el conjunto. El resultado no depende del volumen, sino de la proporción. Ese equilibrio es lo que permite que el terciopelo funcione fuera de su zona habitual.

Bvlgari Eclettica High Jewelry And High-End Watches Event

Dua Lipa x Bvlgari

Daniele Venturelli/Getty Images for Bvlgari

En términos de styling, los accesorios no compiten entre sí. La elección de Dua Lipa se mantiene precisa sin interferir con la lectura del vestido, pues aunque lleva una de las piezas de la nueva colección —más precisamente el collar Serpenti Déco Lumière High Jewelry, centrado en torno a una esmeralda de 9.11 quilates, enmarcada por una composición luminosa de diamantes que realzan su profundidad y vitalidad— todo está dirigido a una sola idea: el material del vestido es protagonista, no un simple fondo.

El terciopelo negro no es nuevo, pero sí cambia la forma en que se presenta. En lugar de construirse desde lo tradicional y lo excesivo, aparece depurado, con cortes definidos y decisiones de color que lo sacan de lo esperado. Esa es la diferencia que marca este momento.

Más que un regreso, lo que se ve aquí es un ajuste de enfoque. El terciopelo negro deja de ser una elección obvia para ocasiones formales y se reposiciona como una herramienta de estilo más versátil, capaz de adaptarse a códigos contemporáneos sin perder su carácter.

Si bien, Dua Lipa no está reinventando el material, sí está afinando cómo se lleva. Y en ese gesto —más técnico que espectacular— es donde el terciopelo negro vuelve a tener sentido.

Dua Lipa bvlgari alta joyería
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