Corbata collage, la tendencia que reemplazará a las anticuadas bufandas durante esta temporada

Aunque las bufandas tienen su encanto y se han convertido en un accesorio clásico de la temporada de frío que inicia en otoño porque aporta un toque interesante y bohemio a tu outfit, sinceramente este año no son el pluss que deberías elegir si buscas refrescar tu estilo y darle un toque elegante, pero disruptivo a tu imagen.

En la moda hay reglas, claro, pero se busca romperlas de vez en cuando con propuestas innovadoras que estén realmente justificadas en la armonía estética o la ruptura de paradigmas que siempre parecieron inquebrantables y esta nueva tendencia cumple con ambos requisitos: se trata de la corbata collage, un elemento tradicionalmente asociado a la masculinidad que esta temporada de frío y elegancia se permite sobre los looks femeninos.

Corbata Collage, la prenda que rompe esquemas durante esta temporada

El concepto de la corbata collage es muy sencillo en cuanto a colores se refiere, ya que basta con cumplir la regla de colorimetría básica: colores sólidos en looks monocromáticos con fondos contrastantes para resaltar un elemento, así es, la corbata collage.

Esta propuesta funciona perfectamente si lo que buscas es elegancia y sofisticación fuera de lo tradicional. Los vestidos formales en corte A van muy bien, así como maxi blazers con medias y botines te ayudarán a mantener un equilibrio en ambas zonas del cuerpo.

Otra opción que podría convencerte durante esta temporada festiva es llevar una corbata collage con una camiseta grunge y botas de plataforma o bien, puedes usar faldas plisadas con camisa para un look muy sofisticado y menos formal.

Lady Di ya llevó este look en 1985 Getty images

Si decides implementar una corbata collage en tu look te sugerimos llevar peinados recogidos para no saturar la parte alta del cuerpo y añadir accesorios discretos que no le roben protagonismo al nuevo elemento sobre tu cuello y pecho.