Suscríbete
Celebridades

Kylie Jenner y Timothée Chalamet son la pareja del momento

La pareja dominó la conversación durante los Golden Globes 2026 por un sencillo, pero poderoso detalle durante la cena...

Enero 12, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
83rd Annual Golden Globes - Inside

Kylie Jenner y Timothée Chalamet son la pareja del momento

Christopher Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images

En una ceremonia donde cada detalle está cuidadosamente coreografiado, hubo un gesto mínimo que terminó robándose la conversación colectiva. Durante los Golden Globes 2026, la mesa asignada a Kylie Jenner y Timothée Chalamet llevaba una inscripción tan directa como simbólica: Kylie Jenner de Chalamet. No fue una pose, no fue una declaración pública, pero sí un mensaje lo suficientemente potente como para convertirlos en la pareja más observada —y comentada— de la noche.

También te interesa...
Lilly Allen.png
Celebridades
Get Ready With Lily Allen para una noche con Chanel en el Château Marmont
Enero 12, 2026
 · 
Harper’s Bazaar
Leo dicaprio.jpeg
Celebridades
Leonardo DiCaprio llega a los Golden Globes 2026 sin Vittoria Ceretti y acompañado por su madre
Enero 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

En un entorno donde las relaciones suelen leerse entre líneas, esa tarjeta de mesa funcionó como una confirmación silenciosa de estatus. No hablaba solo de un vínculo sentimental, sino de una narrativa ya asumida por la industria: Kylie Jenner y Timothée Chalamet dejaron de ser una curiosidad mediática para convertirse en una dupla reconocida dentro del circuito de poder cultural que representan los premios.

La atención no se concentró únicamente en su presencia conjunta, sino en la naturalidad con la que ocuparon ese espacio. No hubo gestos sobreactuados ni necesidad de acaparar reflectores. Bastó con verlos interactuar, compartir risas y moverse con absoluta comodidad dentro de una ceremonia históricamente rígida. Esa soltura fue, paradójicamente, lo que los volvió imposibles de ignorar.

Kylie Jenne y Timothée Chalamet.jpg

Kylie Jenner y Timothée Chalamet dominaron la conversación de los Golden Globes 2026 porque representaron algo más amplio que un romance

Getty images

El contexto importa. Los Golden Globes no son solo una entrega de premios; son una vitrina donde Hollywood redefine jerarquías, alianzas y símbolos. Que una empresaria global surgida del ecosistema digital y uno de los actores más respetados de su generación compartan mesa —y apellido simbólico— habla de una nueva configuración del poder mediático. No se trata de mundos opuestos que colisionan, sino de universos que ya aprendieron a coexistir.

Desde la moda y el lenguaje corporal, su aparición fue igualmente elocuente. Kylie Jenner, experta en manejar la imagen sin parecer calculada, entendió perfectamente el tono de la noche. Timothée Chalamet, acostumbrado a moverse entre el cine de autor y el espectáculo masivo, sostuvo una presencia que no necesitó protagonismo explícito. Juntos, proyectaron una estética de pareja que no busca validación externa, sino que se asume instalada, de hecho, el actor reconoce que su éxito en la recién iniciada temporada de premios, se debe en buena medida al apoyo incondicional de su amada a quien agradeció públicamente durante la ceremonia de los Crtitics Choice Awards 2026.

@jeinneralexander

Esta fue la principal razón por la que Kylie Jenner estaba tan contenta ayer en la ceremonia de Los Golden Globes 2026 junto a su novio Timothee Chalamet. . . . : . . . #goldenglobes #goldenglobes2026 #kyliejenner #timotheechalamet #timotheechalametedit

♬ sonido original - Jeinner

La razón por la que fueron la pareja del momento no radica en un anuncio oficial ni en una alfombra roja compartida, sino en algo más sutil, el reconocimiento tácito del entorno. Cuando una ceremonia de este calibre nombra una mesa de esa manera, está aceptando una realidad que ya circula en el imaginario colectivo, aunque ellos ni siquiera han hecho público un compromiso formal.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet dominaron la conversación de los Golden Globes 2026 porque representaron algo más amplio que un romance: la fusión entre influencia, prestigio cultural y una nueva forma de entender las relaciones públicas en la industria del entretenimiento. A veces, una simple tarjeta de mesa dice más que cualquier anillo de compromiso.

Kylie Jenner timothée chalamet
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
2026 Golden Globes
Celebridades
Selena Gomez y Benny Blanco reaparecen más unidos que nunca en la alfombra roja de los Golden Globes 2026
Enero 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Profile Of Jacqueline De Ribes
Celebridades
Muere Jacqueline de Ribes a los 96 años
Diciembre 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Brigitte Bardot with Abstract form
Celebridades
El motivo que llevó a Brigitte Bardot a renunciar a la fama
Diciembre 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
La historia íntima de cómo Choupette llegó a la vida de Karl Lagerfeld.jpg
Celebridades
La historia íntima de cómo Choupette llegó a la vida de Karl Lagerfeld
Diciembre 25, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Spider-Man: No Way Home" - Photocall
Celebridades
¿Zendaya está embarazada? Esto es lo que sabemos..
De ser confirmado, este rumor apuntaría a que el 2026 será un año de sorpresas, romances, matrimonios y hasta un bebé de Tom Holland y Zendaya ¿tú qué opinas?
Diciembre 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Le Grand Diner du Louvre" Passage Richelieu Photocall
Celebridades
Carla Bruni celebra su cumpleaños 58 tras superar el cáncer de mama
Carla Bruni comparte una forma distinta de estar en el mundo después de una experiencia que reordena prioridades, con la misma sobriedad con la que siempre ha entendido la elegancia
Diciembre 23, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Sabrina Carpenter - Short n' Sweet Tour - New York
Celebridades
Todo lo que sabemos sobre el nuevo date de Sabrina Carpenter
Tras cerrar su largo capítulo con Jonathan Davino, Sabrina Carpenter levanta rumores sobre un nuevo romance
Diciembre 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Katy Perry y Justin Trudeau confirman romance en Japón.jpg
Celebridades
Katy Perry y Justin Trudeau confirman romance en Japón
Un viaje que captura miradas, gestos y una química luminosa: así se deja ver la conexión entre Katy Perry y Justin Trudeau en Japón
Diciembre 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García