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Estilo de vida

La suite de París desde la que puedes ver la Torre Eiffel, el Sacré-Cœur y el Grand Palais

Entre los tejados de París existe una residencia privada con jardín propio, comedor para invitados y una panorámica que reúne algunos de los monumentos más reconocibles de la ciudad en una sola vista

Junio 03, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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La suite de París desde la que puedes ver la Torre Eiffel, el Sacré-Cœur y el Grand Palais

François Guillemin

En el universo de la hotelería de lujo, las vistas suelen funcionar como un complemento. Una habitación puede tener interiores impecables, servicio personalizado y una dirección privilegiada, mientras que el paisaje exterior aparece como un atractivo adicional. Sin embargo, hay espacios donde la relación se invierte y la ciudad se convierte en el elemento central de la experiencia. Eso es precisamente lo que ocurre en una de las suites más exclusivas de París, concebida para vivir la capital francesa desde una perspectiva difícil de replicar incluso para muchos de sus residentes.

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Ubicada en la parte más alta del Bvlgari Hotel Paris, la Bvlgari Penthouse ocupa una posición singular dentro del paisaje urbano parisino. Su diseño aprovecha la altura del edificio para abrir una vista de 360 grados sobre algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Desde sus terrazas es posible contemplar la Torre Eiffel, el Sacré-Cœur y el Grand Palais, además de seguir con la mirada la línea de tejados que define el perfil histórico de París.

La residencia cuenta con una superficie interior de 400 metros cuadrados y se complementa con cerca de 1,000 metros cuadrados de espacios exteriores distribuidos en dos niveles. Más que una terraza convencional, se trata de un entorno pensado para funcionar como una extensión natural de las áreas interiores. Jardines privados, zonas para reuniones al aire libre y espacios destinados a la contemplación convierten el exterior en una parte esencial de la experiencia.

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La suite de París desde la que puedes ver la Torre Eiffel, el Sacré-Cœur y el Grand Palais

Cortesía

El comedor principal fue diseñado para recibir hasta diez invitados y se conecta con una cocina profesional independiente. La distribución también incorpora una amplia sala de estar, biblioteca, bar privado, sala de proyección, oficina y una suite principal con acceso directo a las terrazas. Cada espacio busca aprovechar la luz natural y mantener una relación constante con la ciudad que se despliega alrededor.

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La suite de París desde la que puedes ver la Torre Eiffel, el Sacré-Cœur y el Grand Palais

Cortesía

La arquitectura interior sigue la línea estética desarrollada para el hotel por Antonio Citterio Patricia Viel. Materiales nobles, referencias al diseño italiano y una paleta sobria construyen ambientes que privilegian la amplitud visual. Lejos de competir con el panorama exterior, el diseño funciona como un marco que dirige la atención hacia París.

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La suite de París desde la que puedes ver la Torre Eiffel, el Sacré-Cœur y el Grand Palais

TOMMY-PICONE

Uno de los aspectos más llamativos de la residencia aparece al caer la tarde cuando la ciudad adquiere tonalidades rosadas y doradas al atardecer, creando una atmósfera cambiante que transforma la percepción del espacio a lo largo del día. La experiencia no depende únicamente de una vista privilegiada, sino de observar cómo la capital francesa modifica constantemente su carácter según la hora, la estación y la luz.

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La suite de París desde la que puedes ver la Torre Eiffel, el Sacré-Cœur y el Grand Palais

Cortesía

En una ciudad donde las direcciones exclusivas abundan, esta suite destaca porque reúne en un mismo escenario algunos de los símbolos arquitectónicos más reconocidos de París. No se trata únicamente de alojarse frente a un monumento, sino de contemplar simultáneamente distintos capítulos de la historia parisina desde un jardín privado suspendido sobre los tejados de la ciudad.

bvlgari París Destino
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