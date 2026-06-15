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Moda

La bolsa Gucci con la que Cristiano Ronaldo llegó al Mundial 2026

Mientras las selecciones comienzan a instalarse en Estados Unidos, el futbolista portugués fue visto con una de las piezas más reconocibles de Gucci durante su llegada a Florida

Junio 15, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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La bolsa Gucci con la que Cristiano Ronaldo llegó al Mundial 2026

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En las llegadas de los futbolistas a los grandes torneos, los accesorios suelen revelar más que la ropa. Un traje azul puede pasar relativamente desapercibido entre decenas de uniformes de viaje similares, pero una pieza con identidad propia cambia la lectura completa del conjunto. Eso ocurrió con la bolsa Gucci elegida por Cristiano Ronaldo para aterrizar en Palm Beach: un diseño reconocible a primera vista que terminó concentrando la atención de una imagen construida desde la sobriedad.

El delantero portugués fue fotografiado mientras descendía del avión acompañado por integrantes de su selección antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para el trayecto eligió una fórmula que combina comodidad y formalidad sin recurrir a elementos llamativos. El conjunto estuvo compuesto por un traje azul de corte limpio, camiseta en el mismo rango cromático y mocasines de ante oscuro con suela clara, una combinación pensada para largas horas de viaje y altas temperaturas.

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Sin embargo, la pieza que terminó definiendo el estilismo fue la bolsa de viaje de Gucci. Elaborada en piel negra y atravesada por la emblemática franja verde y roja de la firma italiana, el diseño destaca por una estética que la casa ha mantenido vigente durante décadas. Se trata de uno de esos accesorios capaces de identificarse incluso a distancia, algo poco común en un momento en el que muchas marcas han reducido el protagonismo de sus logotipos.

La elección resulta interesante porque rompe con una tendencia cada vez más frecuente entre atletas y celebridades, donde las maletas suelen pasar a un segundo plano frente a prendas llamativas o colaboraciones exclusivas. En este caso ocurre lo contrario: la ropa funciona como una base neutra que permite que el accesorio ocupe el centro de la imagen.

El traje también merece atención por una razón específica. En lugar de recurrir a la combinación tradicional de camisa y corbata, Cristiano Ronaldo optó por una camiseta de cuello redondo, una decisión que suaviza la formalidad de la sastrería y acerca el conjunto a una estética contemporánea de viaje. La ausencia de contrastes fuertes y la continuidad del color azul generan una apariencia ordenada que no busca competir con los accesorios.

Las llegadas de los jugadores se han convertido en un escaparate paralelo al torneo. Antes incluso del primer partido, las imágenes de aeropuertos, hoteles y concentraciones recorren redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo. Por ello, cada detalle adquiere relevancia, desde el reloj elegido para el trayecto hasta la maleta que acompaña a los futbolistas durante sus desplazamientos.

En el caso del portugués, la apuesta parece responder a una estrategia conocida dentro de su estilo personal. A lo largo de los años ha construido una imagen asociada a prendas de líneas limpias, colores sobrios y artículos de lujo fácilmente identificables. No suele recurrir a combinaciones complejas ni a tendencias pasajeras; prefiere piezas reconocibles que mantengan una apariencia pulida en cualquier contexto.

Palm Beach fue el escenario de esa llegada y también el lugar donde comenzó una nueva etapa dentro del torneo para una de las figuras más observadas del futbol mundial. Entre trajes, equipaje y protocolos de viaje, la bolsa Gucci terminó convirtiéndose en el detalle que capturó la atención de la fotografía y en el elemento que dio personalidad a un conjunto pensado para moverse con discreción entre el aeropuerto y la concentración de su selección.

Mundial 2026 Gucci
Eurídice Aiymet Garavito García
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