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Belleza

Los 5 colores de uñas que parecen otoñales, pero funcionan mejor en verano

Mientras los tonos cítricos y pastel dominan la temporada, algunas tonalidades más profundas están encontrando su lugar en las manicuras de verano gracias a su versatilidad y acabado sofisticado

Junio 17, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Los 5 colores de uñas que parecen otoñales, pero funcionan mejor en verano

Jo Hanley

Las tendencias estivales suelen seguir un patrón predecible. Cuando suben las temperaturas, las uñas se llenan de colores inspirados en frutas, helados y paisajes costeros. Sin embargo, existe una corriente silenciosa que avanza en dirección contraria.

En lugar de buscar tonos que compitan con la luz del verano, cada vez más personas optan por colores que aportan profundidad, contraste y una sensación de elegancia que no depende de llamar la atención. El resultado es una manicura que se siente menos estacional y mucho más personal.

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Borgoña translúcido

El borgoña suele asociarse con los meses fríos, pero su versión translúcida cambia por completo la percepción del color. Al permitir que la luz atraviese parcialmente el esmalte, el resultado se acerca más a una copa de vino iluminada por el sol que a una manicura invernal.
Su atractivo durante el verano está en el contraste. Frente a vestidos blancos, prendas de lino o accesorios de rafia, aporta un punto de sofisticación inesperado sin verse pesado. Además, favorece tanto a pieles claras como morenas.

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Borgoña translúcido

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Chocolate espresso

Los marrones profundos han dejado de ser exclusivos del otoño. El chocolate espresso aporta una alternativa refinada al clásico negro y funciona especialmente bien cuando las manos adquieren un tono ligeramente bronceado.
La riqueza de este color reside en su capacidad para complementar prácticamente cualquier look. Desde conjuntos minimalistas hasta propuestas más relajadas, consigue que las uñas se vean cuidadas y deliberadas sin necesidad de diseños elaborados.

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Chocolate espresso

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Rojo vino frío

A diferencia de los rojos anaranjados que suelen protagonizar el verano, el rojo vino con subtonos fríos ofrece una estética más pulida y atemporal.
Es una opción interesante para quienes buscan un color intenso que conserve cierto grado de discreción. Su profundidad genera un efecto elegante incluso en manicuras cortas, algo que explica por qué sigue siendo uno de los tonos favoritos entre quienes prefieren una belleza menos ligada a las tendencias pasajeras.

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Uñas vino frío

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Verde oliva suave

El verde oliva posee una cualidad particular: conecta con la naturaleza sin caer en los tonos vibrantes que suelen dominar la temporada.
Su apariencia suave y ligeramente apagada combina especialmente bien con la paleta veraniega actual, donde abundan los beige, los tonos arena y los tejidos naturales. Además, aporta un matiz original sin convertirse en el centro absoluto del look.

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Uñas verde oliva suave

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Malva ahumado

Entre los colores menos evidentes para el verano se encuentra el malva ahumado. Esta mezcla entre violeta grisáceo y lavanda apagado ofrece una alternativa sofisticada a los rosas tradicionales.

Tiene la capacidad de adaptarse a diferentes estilos, desde los más románticos hasta los más minimalistas. También resulta favorecedor porque aporta un toque de color sin generar el contraste intenso de otros tonos más saturados.

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Uñas malva ahumado

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uñas Verano Tendencias 2026
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