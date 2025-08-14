THE NEWS: Las cosas que amamos

Suscríbete
August 14, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
1

Bvlgari y Eva Vale transforman el Palacio de Correos con El Tarot

Bvlgari refuerza su apuesta por el arte y la cultura al unir fuerzas con la artista mexicana Eva Vale en su primera exposición individual, El Tarot, abierta al público durante todo agosto de 2025 en el emblemático Palacio de Correos de la Ciudad de México. La muestra reúne doce obras inspiradas en las cartas del tarot, reinterpretadas con el característico uso de neón y un enfoque introspectivo. Destaca La Emperatriz, pieza que integra dos creaciones de la colección Serpenti de Bvlgari, emblema de feminidad empoderada y transformación. Esta colaboración no solo celebra la trayectoria internacional de Eva Vale, reconocida por La Virgen de los Migrantes, sino que reafirma el compromiso de la maison con el arte contemporáneo y la proyección de talento mexicano a nivel global.
Fechas: 2 al 31 de agosto de 2025
Entrada libre · Horario: 10:00 a 17:00 hrs
Lugar: Palacio de Correos, C. de Tacuba 1, Centro Histórico, CDMX.

2

Pandora honra a Cáncer, Leo y Virgo con joyas de edición especial

Pandora presenta una nueva entrega de su línea Horoscope & Birthstones dedicada a los signos de Cáncer, Leo y Virgo, disponible durante la temporada zodiacal de verano e inicio de otoño. Cada charm se concibe como un símbolo personal, con acabados refinados y detalles que capturan la esencia de cada signo: la sensibilidad protectora de Cáncer, el magnetismo cálido de Leo y la serenidad meticulosa de Virgo. Más que un accesorio, la colección propone llevar las joyas como una declaración de identidad y una conexión tangible con la esencia individual.

Pandora honra a Cáncer, Leo y Virgo con joyas de edición especial

Cortesía

3

Christian Louboutin apuesta por la fuerza femenina en su verano 2025

La propuesta de Christian Louboutin para verano 2025 desafía las convenciones del lujo combinando herencia y audacia. Estampados animales, texturas intensas y detalles de tachuelas renuevan piezas icónicas como la ballerina Jane, mientras la línea Miss Z encarna a la mujer contemporánea: elegante, decidida y atrevida. Sneakers como el Tutti Rui, mocasines Chambeliboat y accesorios de silueta escultórica completan una colección que convierte la sofisticación en un lenguaje de autoexpresión para quienes buscan reinventarse esta temporada.

Christian Louboutin apuesta por la fuerza femenina en su verano 2025

Cortesía

4

Swarovski celebra 130 años con Masters of Light en Hollywood

Para conmemorar su 130º aniversario, Swarovski llevará a Los Ángeles la exhibición inmersiva Masters of Light – 130 Years of Joy, del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2025. Ideada por Giovanna Engelbert y curada por Alexander Fury, la experiencia recorrerá la historia, innovación e influencia de la casa austríaca en el teatro, el cine y la moda. Tras presentaciones con entradas agotadas en Viena, Milán, Shanghái y Seúl, la muestra incluirá momentos icónicos de Hollywood creados con Swarovski, reafirmando su compromiso con la artesanía, la sostenibilidad y la autoexpresión.

Swarovski celebra 130 años con Masters of Light en Hollywood

Marco Dapino

5

Cambio en la cúpula de Valentino: Jacopo Venturini se despide

Valentino anunció la salida de Jacopo Venturini como director ejecutivo, tras un acuerdo mutuo que también pone fin a su participación en la junta directiva. La decisión, según la firma, obedece a motivos personales. La maison reiteró su plena confianza en Alessandro Michele, quien continúa como director creativo y presentará su próxima colección el 5 de octubre de 2025 en París, para la temporada primavera 2026.

Cambio en la cúpula de Valentino: Jacopo Venturini se despide

Getty Images

Eurídice Aiymet Garavito García
