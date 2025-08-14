THE NEWS: Las cosas que amamos

1

Bvlgari refuerza su apuesta por el arte y la cultura al unir fuerzas con la artista mexicana Eva Vale en su primera exposición individual, El Tarot, abierta al público durante todo agosto de 2025 en el emblemático Palacio de Correos de la Ciudad de México. La muestra reúne doce obras inspiradas en las cartas del tarot, reinterpretadas con el característico uso de neón y un enfoque introspectivo. Destaca La Emperatriz, pieza que integra dos creaciones de la colección Serpenti de Bvlgari, emblema de feminidad empoderada y transformación. Esta colaboración no solo celebra la trayectoria internacional de Eva Vale, reconocida por La Virgen de los Migrantes, sino que reafirma el compromiso de la maison con el arte contemporáneo y la proyección de talento mexicano a nivel global.

Fechas: 2 al 31 de agosto de 2025

Entrada libre · Horario: 10:00 a 17:00 hrs

Lugar: Palacio de Correos, C. de Tacuba 1, Centro Histórico, CDMX.