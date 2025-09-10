Suscríbete
Especiales

Reino ANIMAL

Una exquisita colección de fauna hecha joyas, dentro del fascinante universo de Chopard

September 10, 2025 • 
María José Guzmán
SaveInsta.to_499250964_18514659940026739_7722081386925239585_n.jpg

Reino ANIMAL

Cortesía

Por: Majo Guzmán

También te interesa...
Opening Ceremony And "Partir Un Jour" (Leave One Day) Red Carpet - The 78th Annual Cannes Film Festival
Moda
Heidi Klum desafía el dress code del Festival de Cine de Cannes 2025
May 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Renoir" Red Carpet - The 78th Annual Cannes Film Festival
Celebridades
Nadia Ferreira debuta en el Festival de Cine de Cannes 2025 —sin Marc Anthony—
May 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

828538-9001_Red Carpet Collection.jpg

Alta Joyería de la Colección Alfombra Roja 2025 deslumbra con su plumaje de diamantes multicolor.

Chopard

La maison de alta joyería, Chopard, deslumbró una vez más en el Festival de Cannes con su icónica Red Carpet Collection, que este año se sumergió en el universo íntimo de su directora artística, Caroline Scheufele. Bajo el evocador título ‘Caroline’s Universe’, la colección presentó 78 piezas únicas que entrelazan imaginación, maestría artesanal y una conexión profunda con la naturaleza —especialmente con el mundo animal—.

810622-1001_Red Carpet Collection.jpg

Bañada por la luz de la luna, una pantera felina se curva alrededor de un colgante con diamantes engastados en una oda cósmica a la elegancia indomable

Chopard

El amor de Scheufele por los animales no es nuevo: en 2010, lo inmortalizó en Animal World, una colección de 150 piezas dedicada a celebrar la fauna con lujo y fantasía. Este año, ese vínculo resurge con una ternura brillante. Byron, su Cavalier King Charles y “mascota oficial” del festival, cobra vida en un anillo de diamantes blancos, negros y coñac, capturando su carisma con precisión escultórica. También destaca una joya con forma de hipopótamo, cuyo cuerpo voluptuoso se reviste de diamantes grises salpicados de granates, evocando dulzura.

Cada joya es un tributo al arte y al entorno que inspira a Scheufele. Así, Chopard no sólo viste la alfombra roja: la llena de vida.

En manos de los más de 40 artesanos del taller de Ginebra de Chopard, cada pieza es una oda al sentimiento que inspira a Caroline Scheufele, directora artística de la maison.

chopard alta joyería
María José Guzmán
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Imagen de WhatsApp 2025-09-05 a las 18.16.25_8b257934.jpg
Especiales
Strong, bold & IN LOVE
September 05, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
Imagen de WhatsApp 2025-08-22 a las 09.03.19_6894e540.jpg
Especiales
Liliana Olivares:
lecciones de resiliencia y libertad
August 22, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
LOUBOUTIN_FALL25_AD CAMPAIGN_08_1080x1350.jpg
Especiales
THE NEWS
Las cosas que amamos
August 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
01.png
Especiales
Dua Lipa Lover Girl
August 19, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
Imagen de WhatsApp 2025-08-15 a las 10.50.15_50dad554.jpg
Especiales
Un verano en libertad
Aitana protagoniza la campaña digital Summer 2025 de Fendi: una oda al color y la creatividad. Aquí, la estrella española nos platica sobre su conexión con la maison italiana, su nueva música y el arte de reinventarse
August 15, 2025
 · 
María José Guzmán
Miss Z-Pumps-Patet calf leather-Vintage Rose-F.jpg
Especiales
THE NEWS
Las cosas que amamos
Las noticias más relevantes del mundo de la moda que no te puedes perder…
August 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2024_BVLGARI_EYEWEAR_2025__SHOT_07_2899_v5-CMYK.jpg
Especiales
THE NEWS
Las cosas que amamos
Las noticias más relevantes del mundo de la moda que no te puedes perder…
August 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
huawei-pura-80-pro-redefiniendo-el-lujo-en-la-lente-del-arte-contemporaneo-funciones-caracteristicas.png
Especiales
HUAWEI Pura 80 Pro: Redefiniendo el lujo en la lente del arte contemporáneo
August 06, 2025
 · 
Harper’s Bazaar