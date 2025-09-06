Strong, bold & IN LOVE

Por María José Guzmán

¿Cómo te sientes con la llegada del nuevo miembro de la familia de fragancias: Miss Dior Essence?

Estoy muy emocionada de tener por fin en mis manos esta fragancia creada por Francis Kurkdjian. Es realmente una nueva perspectiva para percibir a Miss Dior. Me encanta su combinación de aromas florales, afrutados y amaderados, los cuales son fuertes y femeninos.

¿Qué hace que Miss Dior Essence sea especial para ti en comparación con otras fragancias con las que has trabajado?

Creo que es muy atrevida. Realmente transmite una sensación de valentía, y es muy audaz y fuerte. Pero también es romántica. De verdad te hace sentir enamorada del amor.

En la campaña del perfume, te vemos corriendo por los tejados de París, vestida con un look más arriesgado –una princesa post-punk ataviada en un vestido rosa intenso con botas de aire rockero–.

¿Cómo te sentiste en este rodaje bajo la dirección de Manu Cossu?

Fue fantástico. Me encanta trabajar con Manu porque es muy amable y tiene una energía increíble. Siempre tiene un brillo infantil en su mirada. Fue realmente maravilloso poder rodar en lo alto de los clásicos techos parisinos o en las salas de la Biblioteca Nacional de Francia, que es un lugar fascinante. Y llevar botas militares con ese vestido de gala fue muy divertido.

¿Puedes contarme un poco más sobre tu relación con las fragancias en general? ¿Las usas todo el tiempo? ¿Las guardas para momentos especiales?

Me gusta usar Miss Dior en sus diferentes versiones para distintas ocasiones. Creo que Essence es perfecta para el día a día. A veces por la noche prefiero usar un eau de parfum y si se me antoja algo más ligero, uso algún eau de toilette. Pero Miss Dior Essence es perfecta para el diario, especialmente en verano.

El Director Creativo de Perfumes Dior, Francis Kurkdjian, habla sobre Miss Dior Essence: “Un acorde de flor de saúco y mora abre la fragancia, con matices de confitura afrutada que resultan frescos. Un corazón de jazmín permanece fiel al relato de la composición de 1947. Pero hoy, su carácter floral adopta un enfoque audaz, con frutas apetitosas, realzadas por una base amaderada de roble oscuro”. The interview

The interview: Strong, bold & IN LOVE Cortesía

¿Qué emociones o recuerdos asocias con los perfumes?

De niña pasé mucho tiempo en huertos de cítricos, así que el aroma de las flores de naranjo y limonero me trae muchos recuerdos de mi juventud. Después estuve en el norte de África – en Túnez, para el rodaje de Star Wars Episode II– cuando tenía veintitantos años. Posteriormente, fui a Marruecos por mi cuenta, así que el aroma del jazmín me marcó mucho. Y luego, con Dior, tuve la suerte de viajar a los campos de flores de Grasse. Cuando florecían las rosas, fue un recuerdo olfativo muy impactante porque poder percibir su aroma en el viento era maravilloso.

Miss Dior Essence se describe como un manifiesto de feminidad libre, vibrante y decidida. ¿Cómo te relacionas con esta visión?

Creo que la inspiración de Catherine Dior, la hermana de Christian Dior, es realmente evidente en la fragancia. Me refiero a que su valentía, su coraje, su idealismo y su audacia como luchadora de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial representan realmente la belleza y la inspiración que Monsieur Dior quería transmitir a todas las mujeres. Es increíble que eso siga siendo tan evidente hoy en día.

The interview: Strong, bold & IN LOVE Cortesía

La campaña de esta nueva fragancia dice ‘Y tú, ¿qué serías capaz de hacer por amor?’, ¿cuál sería tu respuesta personal a eso?

Haría cualquier cosa por amor, siempre y cuando no sea un sacrificio personal. Creo que hay que preservarse a uno mismo para poder disfrutar del amor. Pero creo que todo vale la pena por ello.

Llevas mucho tiempo colaborando con Dior, –ya son 15 años–. ¿Cómo ha evolucionado tu relación con la maison y con Miss Dior en particular? ¿Podrías compartir algunos de los momentos más destacados que recuerdas de esta larga relación?

Ha sido increíble poder trabajar con la marca durante este tiempo. Todos ahí se han convertido realmente en una familia. Ha sido una oportunidad maravillosa poder trabajar con tantos grandes artistas a lo largo de los años, tanto los diseñadores, los perfumistas, toda la gente que trabaja en las campañas y, por supuesto, los artesanos que elaboran los perfumes. Recuerdo muy bien cuando fui a Grasse por primera vez y vi florecer las rosas. Fue mágico poder visitar los laboratorios y ver cómo crean las fragancias... Es como un taller de alta costura, donde todo se hace a mano por personas que crean belleza y capturan la belleza de manera conjunta.

The interview: Strong, bold & IN LOVE Cortesía

Acerca de tus próximos proyectos profesionales, platícame sobre The Gallerist, la película dirigida por Cathy Yan, que también has producido y protagonizado?

La película está ambientada en el mundo del arte y trata sobre la clásica batalla entre el arte, el comercio, y la pendiente resbaladiza de hacer concesiones a tu integridad artística. Interpreto a una galerista y estoy rodeada de un reparto increíble. Kathy Yan es una directora a la que admiro mucho. Su película Dead Pigs es una de las mejores que se han estrenado en los últimos tiempos. Y ella es fantástica.

Acabas de mudarte de Los Ángeles a París en busca de más privacidad. ¿Crees que deberíamos replantearnos un poco nuestro concepto de intimidad en una época de tanta exposición en las redes sociales?

Creo que es increíble poder hacer lo que hacemos y hay un precio que pagar en cuanto a la privacidad. Pero al final sé que es un precio muy pequeño a cambio de la alegría que nos da lo que hacemos.

The interview: Strong, bold & IN LOVE Cortesía

Defiendes varias causas, entre ellas la igualdad de género, el feminismo y los animales. Eres conocida por tu activismo.

Es correcto. Siempre me han importado mucho los animales y la naturaleza, así que creo que desde el principio he sido bastante franca sobre el bienestar animal. También me involucré en cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres en torno a Time’s Up las revelaciones del Me Too en Hollywood–. En el atletismo, he estado involucrada con Angel City, el equipo de fútbol soccer femenino. Eso también me ha llevado a interesarme más específicamente por las mujeres en el ámbito deportivo.

¿Qué le diría la Natalie de hoy a la de hace 10 años? Y, ¿cómo te ves en una década?

Le diría que se sentara un poco más y simplemente disfrutara de toda la belleza. Y, dentro de 10 años, ¿quién sabe? Creo que quiero estar abierta a todo lo que venga. Espero tener la suerte de contar con otros 10 años más.

The interview: Strong, bold & IN LOVE Cortesía

¿Qué consejo le darías a los jóvenes que se inspiran en ti y sueñan con construir una carrera tan exitosa como la tuya?

Lo único que hay que hacer es esforzarse al máximo para perseguir tus sueños, trabajar muy duro y ser muy amable. Que sean curiosos y bondadosos con los demás.

¿Cuál es tu propia definición de la fuente de la juventud?

Mantenerme activa y feliz, hacer lo que me gusta, cuidar mi cuerpo y mi salud mental. Se trata de encontrar la alegría en todo el mundo, ya sea en mis hijos, en la naturaleza o en la amistad. Conservar esa alegría que sientes cuando eres niño.