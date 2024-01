Premios Oscar 2024: nominados a mejor vestuario que toda conocedora de moda debe tener en el radar

Los nominados al Diseño de Vestuario en los premios de la Academia suelen representar películas que han demostrado excelencia en la creación y ejecución de vestuarios para mejorar la narrativa visual general de nuestras películas preferidas. Los diseñadores de vestuario desempeñan un papel crucial al dar vida a los personajes al seleccionar o crear prendas que reflejan la época, el entorno y la personalidad de cada uno de quienes vemos en pantalla. Ahora que vienen los Oscar 2024 (el próximo 10 de marzo) te damos la lista de los nominados al costume design que hicieron méritos en demostrar que la moda y el cine son uno mismo aún sin importar la época.



‘Barbie': diseño de vestuario por Jacqueline Durran

Barbie lució Chanel, y nos encanta. Cinco diseños imaginados por Virginie Viard fueron vistos en pantalla, junto con bolsos acolchados —incluido uno en forma de corazón—, y accesorios (gafas de la colección COCO NEIGE, brazaletes holográficos y joyería, sombreros de Maison Michel) proporcionados por la Casa. Jacqueline Durran, diseñadora de vestuario ganadora del Oscar y amiga de la firma, recibió una selección de trajes en varios tonos de rosa de las colecciones Ready-to-Wear, COCO BEACH y COCO NEIGE imaginadas por Virginie Viard. Las cinco siluetas destacadas: tres trajes, un traje de esquí y un vestido, fueron elegidas para resaltar el personaje de Barbie mientras avanza en su viaje en la película.

cortesía

‘Killers of the Flower Moon': diseño de vestuario por Jacqueline West

Ambientada en la década de 1920 en Oklahoma, la película narra la historia de la Nación Osage y la riqueza petrolera que llevó tanto prosperidad como peligro a su comunidad. West obtuvo casi 500 mantas Pendleton tejidas auténticas para la película, colaborando con Pendleton Woolen Mills para reproducir diseños y patrones de la época. Estas mantas eran fundamentales para la moda Osage, utilizadas para ropa, ropa de cama y fines ceremoniales.

archivo

‘Napoléon': diseño de vestuario por Janty Yates y Dave Crossman

Janty Yates dijo que hicieron prácticamente el 95% del vestuario en una entrevista. Yates ganó el Oscar en 2001 por su trabajo en Gladiator, y algunas de sus obras destacadas incluyen House of Gucci, The Last Duel, Raised by Wolves, All the Money in the World y Alien: Covenant. Crossman diseñó los trajes militares y Yates se encargó de la indumentaria civil. David destaca en proyectos históricos y de temática militar, pero también ha demostrado sus habilidades en otros géneros, como el universo de Star Wars con Rogue One: A Star Wars Story y Solo: A Star Wars Story. Lee aquí: Josefina Bonaparte, pionera de la moda con una colección de 400 pashminas.

‘Oppenheimer': diseño de vestuario por Ellen Mirojnick

Ellen sumergió a la audiencia al América de 1940. El guardarropa de Oppenheimer (Cillian Murphy) está dominado por tonos de azul, reflejando su profundidad intelectual y naturaleza introspectiva. Quizás el elemento más icónico es su sombrero de ala ancha, diseñado a medida para parecer una fusión entre un sombrero porkpie y un fedora del oeste. La interpretación de Florence Pugh como Jean Tatlock, la esposa de Oppenheimer, se complementa con colores vibrantes que contrastan fuertemente con los azules apagados de Oppenheimer, resaltando su espíritu apasionado y su naturaleza independiente.

archivo

‘Poor Things': diseño de vestuario por Holly Waddington

La película de Yorgos Lanthimos protagonizada por Emma Stone tiene un vestuario que complementa perfectamente el tono surrealista y cómicamente oscuro de la obra. Holly Waddington, conocida por su trabajo en proyectos como Lady Macbeth y The Great, se lució creando trajes que rompen con las normas Victorianas —dejó de lado los vestidos tradicionales con corsés y encajes, optando en cambio por una mezcla de texturas, telas y estilos. Piensa en plumas y piel junto con látex y cuero, hallazgos vintage y elementos futuristas yuxtapuestos.