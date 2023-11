La nueva película de Martín Scorsese se perfila como una de las favoritas para recibir el máximo galardón cinematográfico desde distintas nominaciones entre las que destacan Mejor director, Mejor actriz y Mejor diseño de vestuario.

Hablemos de esta última -posible- nominación donde se vuelve a posicionar Jacqueline West, la exitosa diseñadora que vistió al elenco de Los Asesinos de la Luna, sin embargo, no queremos spoilearte si aún no has visto la exitosa cinta que ha sido calificada como una obra maestra por su original propuesta.

Basada en hechos reales y en la novela de no ficción Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI de David Gran, Los asesinos de la Luna logró ponerle rostro a la más grande matanza de nativos americanos osage y gracias a esa cadena de delitos surgió el FBI.

La historia se desarrolla durante la década de los años 20 y 30 cuando la abundancia económica inundó el territorio de Oklahoma donde el petróleo logró colocar a la comunidad osage como una de las poblaciones con mayor bienestar económico a nivel mundial, de hecho, gracias a esa bonanza, Jacqueline West bajo la asesoría de Julie O’Keefe logró colocar de la manera más fidedigna los vestuarios y vestimentas reales de la comunidad nativa americana que protagoniza la grandiosa cinta.

Los asesinos de la luna Apple TV

Ella es Jacqueline West, la diseñadora que vistió a Los asesinos de la luna

Lily Gladstone da vida a Mollie, la mujer osage tradicional que deslumbra al público por su genuina actuación, pero además, por el icónico vestuario que utilizó durante la cinta: grandes tejidos originarios sobre blusas ligeramente satinadas que no lucen para nada baratas en contraposición al estereotipado vestuario que generalmente visten los nativos americanos de las películas: semidesnudos, con grandes penachos, taparrabos y flechas que para nada se acercan a las tendencias estéticas que los osage importaron de Europa, principalmente de Francia.

Getty images

Gracias al trabajo interdisciplinario del equipo de Martín Scorsese, Los asesinos de la luna lograron recrear estos grandes vestuarios que le dan mayor valor histórico a la trama fílmica, ya que en el participaron mujeres osage para determinar que tan cercana o no era la propuesta realizada por Jacqueline West y su equipo.

Cabe destacar que, por su grandioso trabajo, Jacqueline West ha sido nominada en cuatro ocasiones anteriores al Óscar por Mejor diseño de vestuario, sin embargo, la Academia no ha atinado a darle el mayor galardón por su ingenioso trabajo:



Quills (2000)

El curioso caso de Benjamin Button (2008)

El renacido (2015)

Duna (2021)

En esta ocasión, Jacqueline West se posiciona como la favorita para recibir la estatuilla en 2024.