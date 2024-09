Longlegs: qué significa el nombre del aterrador personaje de Nicolas Cage en su nueva película

Nicolas Cage está teniendo un retorno triunfal con varios thrillers apuntados en su filmografía más reciente. Uno de los títulos que ha llamado la atención es Longlegs, de Oz Perkins (Gretel y Hansel, La enviada del mal), siguiendo la aterradora historia de un hilo negro entre temas satánicos y terribles crímenes. Es precisamente el personaje de Cage que, en una mezcla bizarra de Charles Manson con La Monja, nos sorprende con la gran versatilidad que posee. Pero a todo esto, ¿qué significa Longlegs? Cuidado con los spoilers...

¿Dónde puedo ver Longlegs?

Longlegs: Coleccionista de almas está disponible en cines mexicanos desde el 29 de agosto de este año.

Sinopsis de Longlegs

Lee Harker (Maika Monroe), una novata agente del FBI, ha sido asignada a un enigmático caso sin resolver de un obscuro asesino en serie, involucrando a un hombre conocido como Longlegs (Nicolas Cage). A medida que la investigación avanza, las pistas se vuelven confusas y las evidencias se ocultan en las sombras, esto hasta que Harker se dé cuenta de que un vínculo personal le une con el asesino y que debe actuar rápidamente para evitar otro siniestro asesinato.

¿Por qué la película se llama Longlegs?

“Creo que traje mis long legs (piernas largas)”, diría el personaje de Nicolas Cage al inicio de la película, rápidamente dando a entender que ese es el nombre de esta inquietante criatura. No se sabe mucho sobre los motivos de Longlegs, más que tiene una conexión con el satanismo y lo oculto. Longlegs ha estado presente en la vida de Lee Karher, quien la visitó de niña (aunque ella no recuerde esto). Posteriormente comenzaron una serie de asesinatos con una extraña coincidencia en las fechas.

Aunque el personaje de Cage juega un papel importantísimo en la película, su extraño nombre nunca es explicado. Perkins habló en entrevista con Collider para hablar más del significado, pero todo se redujo a que “suena bien”. “No sé si tiene significado o no. No tiene significado. Me gustan las palabras, y es una buena palabra. Suena bien. Suena un poco aterradora, pero también un poco divertida. Suena pura. Me suena a algo de los años 70. Suena como algo que tal vez Robert Plant hubiera cantado en una canción de Zeppelin. Tiene una cualidad de pin-up antigua. Invoca una cierta época, supongo, y hay una torpeza en ella que él tiene, que el personaje tiene, como una especie de torpeza incómoda. No lo sé; simplemente se siente bien”.

¿Longlegs está basada en una historia real?

No, Longlegs no está basada en una historia real. Pero el equipo de marketing de la película hizo un gran trabajo para creer que sí, pues crearon un blog llamado ‘The Birthday Murders’ (Los asesinatos de cumpleaños), que está ligado al modus operandi de Longlegs para asesinar a sus víctimas. En conversación con Dexerto, Perkins lo conirmó: “lo último que quiero es pensar en este tipo de cosas j*didas en la vida real, ¿sabes? Es aterrador”. Hubo cierta inspiración en Silence of the Lambs, pero el director “no hice ninguna investigación. La parte divertida de mi trabajo es inventar las cosas”.