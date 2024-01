Las 14 mejores películas que podrías ver si estás planeando un sábado de amigas

Para pasar el sábado perfecto entre amigas, esta lista cuidadosamente seleccionada reúne las 15 mejores películas para realzar tus planes de fin de semana. Ya sea que deseen risas, momentos conmovedores o un poco de ambos, esta selección garantiza una agradable escapada cinematográfica. Desde clásicos de antaño hasta favoritas contemporáneas, cada película ha sido elegida con esmero para satisfacer gustos diversos. Preparen sus drinks preferidos, hagan palomitas y a la próxima salida anoten estas películas con los mejores vestuarios de Chanel en el cine.

First Wives Club, 1996

La divertida comedia dirigida por Hugh Wilson y basada en la novela homónima de 1992 escrita por Olivia Goldsmith. Cuenta con las actuaciones de Bette Midler, Goldie Hawn y Diane Keaton como tres mujeres divorciadas que se reúnen en el funeral de una amiga de la universidad y buscan venganza contra sus exmaridos por haberlas abandonado en favor de mujeres más jóvenes.

Now and Then, 1995

Una coming-of-age que nos transporta a los días despreocupados del verano de 1970 y al inolvidable vínculo de cuatro niñas de 12 años en el pequeño pueblo de Grover, Indiana. Demi Moore, Melanie Griffith, Rosie O’Donnell y Rita Wilson navegan por los primeros enamoramientos, problemas familiares y la transición agridulce de la niñez a la adolescencia. Hacen un pacto para ser amigas para siempre, enterrando una cápsula del tiempo llena de sus esperanzas y sueños antes de que termine el verano y veinte años después la abren.

Sisterhood of the Traveling Pants, 2005

Basada en la novela homónima de Ann Brashares, la película narra la historia de cuatro mejores amigas: Tibby (America Ferrera), Carmen (Amber Tamblyn), Lena (Alexis Bledel) y Bridget (Blake Lively), que enfrentan su primer verano separadas al cumplir los 16 años. Para mantenerse conectadas, tropiezan con un par de vaqueros mágicos de segunda mano que milagrosamente les quedan perfectos a pesar de sus diferentes tipos de cuerpo. Deciden pasarse los jeans durante todo el verano, cada una usándolos durante una semana y creyendo que traen buena suerte.

Mean Girls, 2004

Y con mayor razón ahora que este año cumple 20 años e hicieron el remake en musical. Regina George, Cady Heron, Gretchen Weiners y Karen Smith siempre estarán en nuestros corazones. ¿Algunas de sus frases más memorables? That is the uggliest effing skirt I’ve ever seen; Don’t have sex ’cause you will get pregnant and die; On Wednesdays we wear pink; You smell like a baby prositute; Gretchen, stop trying to make fetch happen, it’s not going to happen. Fue un 3 de octubre que Aaron Samuels (Jonathan Bennett) le preguntó a Cady por la fecha —y una semana después le dijo que estaba lloviendo—.

Ghostbusters, 2016

Este reboot de la clásica película de 1984 cuenta con un elenco completamente femenino que incluye a Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon y Leslie Jones —y la grata participación de Chris Hemsworth. La historia gira en torno a un grupo de entusiastas del paranormal que se unen para formar el equipo Ghostbusters en la ciudad de Nueva York. Mientras descubren y combaten un aumento en la actividad sobrenatural, el equipo se enfrenta a escepticismo y oposición, pero finalmente trabaja para salvar la ciudad de una amenaza poderosa y de otro mundo.

Bachelorette, 2013

La película cuenta con Kirsten Dunst, Lizzy Caplan e Isla Fisher como tres mejores amigas que son solicitadas para ser damas de honor de una mujer a la que solían ridiculizar en la escuela secundaria. La trama se desarrolla cuando la celebración previa a la boda toma un giro inesperado, dando lugar a una noche caótica llena de travesuras, autodescubrimiento y una serie de divertidas desventuras.

Mamma Mia! Here We Go Again, 2018

Sirviendo tanto como precuela como secuela de la película de 2008 “Mamma Mia!”, la película cuenta con un elenco estelar que incluye a Amanda Seyfried, Lily James, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth y más. En la película se presentarán dos épocas distintas: la actualidad de los personajes en la inauguración del hotel, y 34 años atrás, cuando Donna en plena juventud (Lily James) se graduó de la universidad y se embarcó en la loca aventura al irse a vivir en Grecia, que la llevó a conocer a los tres posibles padres de su hija Sophie.

Mystic Pizza, 1988

Ambientada en el encantador pueblo costero de Mystic, Connecticut, la historia gira en torno a tres jóvenes camareras: Kat, Daisy y Jojo, interpretadas respectivamente por Annabeth Gish, Julia Roberts y Lili Taylor. El trío trabaja en una pizzería local y navega por las complejidades del amor, la amistad y el autodescubrimiento durante un verano memorable.

Bridesmaids, 2011

Kristen Wiig como Annie, una mujer con mala suerte que es invitada a ser la dama de honor en la boda de su mejor amiga. Mientras navega por las responsabilidades del papel y lidia con sus propias luchas personales, se desata el caos durante los eventos previos a la boda. El elenco incluye a Maya Rudolph, Rose Byrne, Melissa McCarthy, Wendi McLendon-Covey y Ellie Kemper.

Whip It, 2009

Drew Barrymore dirigió esta película está protagonizada por Ellen Page como Bliss Cavendar, una adolescente de un pequeño pueblo que descubre su pasión por el roller derby. Sintiéndose limitada por su madre obsesionada con los concursos de belleza (Marcia Gay Harden), Bliss se une secretamente a un equipo llamado Hurl Scouts.

Charlie’s Angels, 2000

Estas Angels —Cameron Díaz, Drew Barrymore y Lucy Liu— son conocidas por sus habilidades excepcionales en espionaje, combate y disfraces. Cuando su jefe, Charlie, les asigna descubrir un plan de secuestro que involucra una tecnología revolucionaria, se embarcan en una misión de alto riesgo llena de acción, humor y estilo elegante.

Nine to Five, 1980

La película cuenta con Jane Fonda, Lily Tomlin y Dolly Parton como tres empleadas de oficina que se unen para darle vuelta a la tortilla a su jefe opresivo y sexista (Dabney Coleman). El trío, cansado de su maltrato, elabora intrincados planes para hacer que el lugar de trabajo sea más equitativo y vengarse de su autoritario jefe.

Crazy Rich Asians, 2018

Basada en la exitosa novela de Kevin Kwan, la película tiene como protagonista a Constance Wu como Rachel Chu, una profesora de economía en Nueva York que descubre que su novio, interpretado por Henry Golding, proviene de una familia inmensamente rica en Singapur. Cuando viajan a Singapur para la boda del mejor amigo de él, Rachel se ve inmersa en el mundo glamoroso de la élite singapurense.

Josie and the Pussycats, 2001

La historia sigue el ascenso de la banda de rock femenina —Rachael Leigh Cook, Tara Reid y Rosario Dawson— a la fama después de ser descubierta por una ejecutiva corporativa (Parker Posey), quien quiere utilizar su música para manipular a los consumidores adolescentes. Mientras las Pussycats navegan por la industria musical, descubren un plan siniestro mientras mantienen su amistad e individualidad.