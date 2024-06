La royal británica que podría salir en Bridgerton

Todos sabemos que en Bridgerton hay distintas clases de figuras de la realeza, desde reyes y reinas hasta duques —como el inolvidable duque de Hastings que tristemente no volvimos a ver—. Por lo que la posibilidad de ver a una verdadera royal dentro de la serie no suena del todo descabellado. ¿Qué miembro de la familia real británica podría formar parte de esta producción de Netflix?

Sarah Ferguson habla sobre su gusto por Bridgerton

Sarah Ferguson, la ex esposa del príncipe Andrés, ha tenido una gran idea para hacer un mash-up con esta afamada serie: “Quiero actuar en Bridgerton”, confesó al programa de televisión Good Morning Britain.

“Creo que Lady Penelope debe tener una amiga con cabello pelirrojo como yo”, dijo, “contactemos a Shonda Rhimes, ¿no creen? ¡Estoy disponible [...] para la próxima temporada”.

Esta no sería la primera vez que Fergie aparece en televisión. A la duquesa de York la vimos en la película An American in Austen (2022) con el papel de ‘La Duquesa’, dirigida por Clare Niederpruem. También hizo un cameo en Friends y prestó su voz para el corto animado The Cat That Looked at a King (2004); pero cuando no está participando ante cámaras, también se dio oportunidad de servir como productora ejecutiva del drama The Young Victoria (2009).

Además Ferguson ya había dicho con anterioridad que le llama la atención Bridgerton, mencionando, “escuché que podrían hacer futuras temporadas en Sunninghill Park, que es mi antigua residencia”. La serie se ha filmado en varias locaciones alrededor de Inglaterra —el Hampton Court Palace es un magnífico palacio que se transforma en la residencia de la reina Charlotte, mientras Halton House, en Buckinghamshire, sirve como la casa de la familia Bridgerton.