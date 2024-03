Hi, Ken! La lista de artistas que cantarán en los Oscar 2024

Presentada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la 96a ceremonia de los premios Oscar reconocerá a las mejores películas que vimos en 2023. Como cada año, el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, será el escenario de la premiación, la cual se efectuará el domingo 10 de marzo 2024. Pero además de ver la parte cinematográfica, presenciaremos en vivo la puesta musical de varios artistas que participaron en los filmes nominados —y sí, veremos en vivo la presentación de Ken.

Todos los artistas que cantarán en los premios Oscar 2024

Tras varios meses de especulación y de dudas sobre quién subirá al escenario a cantar, ya tenemos nombres reconocidos en la lista. Recuerda que la ceremonia de los Oscar 2024 será el próximo 10 de marzo y estarán conducidos por el presentador Jimmy Kimmel.

• Ryan Gosling interpretará ‘Im Just Ken’ (Barbie): Recordemos que el actor de 43 años, nominado como Mejor Actor de Reparto por su papel como Ken, tuvo unas consistentes palabras sobre la falta de Margot Robbie y Greta Gerwig en dos categorías clave que claramente les concernía a ellas. “Me siento extremadamente honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año con tantas películas excelentes [...] “Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica, celebrada a nivel mundial. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, determinación y genialidad. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto”.

• Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connel interpretará ‘What Was I Made For’ (Barbie): sobre esta canción que ha tenido un éxito global, Billie recordó para Variety “que todos estaban como, '¿Qué demonios? Va a ser una película divertida, linda, femenina y rosa para el verano y todos vamos a reír. ¿Qué diablos está haciendo Billie en la banda sonora?’” dijo en diciembre. "¿Por qué va a haber una canción triste? Eso no tiene sentido alguno.’ Y recuerdo simplemente decir, ‘Chicos. No soy yo, es la película. ¡La película es malditamente triste!’”.

• Becky G interpretará ‘The Fire Inside’ (Flamin’ Hot): Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia es la primera película dirigida por Eva Longoria, y el hecho de que la cantante californiana interprete el tema principal viene desde la nostalgia. “Becky G me contó una historia, de que cuando era pequeña vendía Cheetos Flamin’ Hot en la escuela”, dijo Eva Longoria en una entrevista, “y pensé, Dios mío, así tiene que empezar el video de la canción”, mostrando una versión de pequeña de Becky G.

• Jon Batiste interpretará ‘It Never Went Away’ (American Symphony): este es uno de los documentales de Netflix compitiendo por una estatuilla, donde Jon Batiste y Suleika Jaouad abren su corazón en el documental y presentan algunos pasajes importantes de su historia de amor en medio de una dura lucha contra el cáncer (vía El Comercio Perú).

• Scott George y los Osage Singers presentarán ‘Wahzhazhe (A Song For My People)’ (Killers of the Flower Moon): George es miembro de la nación osage, cuya historia es el tema central de la película de Martin Scorsese, y cantará con un grupo de sus compañeros cantantes de la Nación Osage.