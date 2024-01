Ken (Ryan Gosling) se pronuncia sobre el despojo de Barbie (Margot Robbie) en los Oscar 2024

Las nominaciones de los premios Oscar 2024 generaron gran polémica por la notoria ausencia de las protagonistas femeninas de la película Barbie. Margot Robbie no recibió nominación a mejor actriz y Greta Gerwig no fue incluida en los mejores directores —a pesar de que generó $ 1 billón globalmente con este filme—. Tanto Ryan Gosling (Ken) como America Ferrera (Gloria) fueron nominados a mejor actor de reparto (aquí te decimos qué significa ser actor de soporte), y ambos han dado declaraciones sobre la privación de la actriz principal y su respectiva directora en estos premios a la Academia.

Esto dijo Ryan Gosling sobre la ausencia de Margot Robbie y Greta Gerwig en los Oscar 2024

El actor de 43 años tuvo unas consistentes palabras sobre la falta de Margot Robbie y Greta Gerwig en dos categorías clave que claramente les concernía a ellas.

“Me siento extremadamente honrado de ser nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año con tantas películas excelentes”, comenzó el actor. “Y nunca pensé que estaría diciendo esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken”.

“Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica, celebrada a nivel mundial. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, determinación y genialidad. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto”.

“Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecas sin alma, escasamente vestidas y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debería ser reconocido junto con los otros nominados muy merecedores”. “Habiendo dicho eso”, concluyó Gosling, “estoy muy feliz por America Ferrera y los otros artistas increíbles que contribuyeron con su talento para hacer de esta una película tan innovadora”.

hbomax

A día de hoy, Greta Gerwig cuenta con tres nominaciones al Oscar a lo largo de su carrera. Dos nominaciones en 2018 como Mejor Directora por Lady Bird (fue la primera mujer en ocho años en ser nominada en esta categoría en ese momento) y Mejor Guión Original por Lady Bird (coescrito con Noah Baumbach); este 2024 obtuvo nominación a Mejor Guión Adaptado por Barbie (coescrito con Noah Baumbach). En cuanto a Margot Robbie, ha tenido nominaciones a Mejor Actriz de Reparto (2020) por su papel en Bombshell, Mejor Actriz (2018) por su interpretación de Tonya Harding en I, Tonya y ahora parte de Mejor Película del Año (2024) como productora de la película Barbie.

Así como Ryan Gosling se pronunció ante la ausencia de sus compañeras en los Oscar 2024, las redes sociales no dejaron el debate: “Que hayan mencionado solo a Ryan Gosling y no a Margot Robbie por Barbie hace que el mensaje de la película cobre más fuerza"; “El hecho que ni Margot ni Greta tengan nominaciones de los Oscars pero SI Ryan, es una irónica demostración de todo lo que se habla en Barbie"; “Lo que ha sucedido con la película Barbie es una muestra más de lo que la película denuncia: que las mujeres necesitan demostrar el doble para conseguir la mitad que los hombres”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

hbomax

Barbie llegó a salas de cine el pasado 20 de julio 2023, y meses antes el equipo de la película hizo la campaña de marketing más ingeniosa de todas. Vistiento a Margot como una auténtica muñeca Barbie, nos enamoramos del codiciado Schiaparelli Couture que llevó a la premiere en Los Ángeles; de la historia feminista de la Barbie ‘Day-to-Night’ que Margot Robbie recreó y también del Valentino para Margot Robbie que la mismísima muñeca Barbie había usado antes.

Además de ser una de las películas más taquilleras en 2023, Barbie ha sido nominada a diversos premios como los Critics Choice Awards y los Globos de Oro. La banda sonora también ha sido nominada a 11 premios Grammy en siete categorías, y cuatro de las cinco nominadas a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales aparecen en la banda sonora oficial de la película.