¿Cuál es la diferencia entre actor principal y actor de soporte/reparto? (Sí, por el que Ken fue nominado)

Ya vamos a la mitad de la temporada de premiaciones, pero desde que se hicieron conocer los nominados al Oscar 2024 surgieron varias dudas y comentarios —entre ellos el que no entendemos cómo Greta Gerwig, la mujer que logró una taquilla de 1 billón de dólares, no fue nominada a mejor directora—. Si a estas alturas aún no conoces la diferencia entre actor principal y actor de reparto, te lo decimos aquí. Y sí, este es el papel por el que Ryan Gosling (Ken) se llevó una nominación.

¿Cuáles son los dos tipos de actores?

En cuanto a películas, tenemos a: protagonistas, secundarios, los de pequeñas partes y los figurantes. Los dos primeros los conocemos como el actor principal y el actor de soporte (aunque informalmente lo llamamos de ‘reparto’); los de partes pequeñas tienen intervenciones breves en la historia, generalmente de una o dos escenas. Y los actores figurantes no tienen diálogo, aparecen en la película de fondo. Así que son más de dos tipos de actores.

hbomax

¿Cuál es la diferencia entre actor principal y actor de reparto?

La principal diferencia entre un actor en un papel principal y un actor de reparto radica en la importancia y prominencia de sus personajes dentro de una película, programa de televisión o producción teatral.

Actor en un papel principal:



Protagonista : generalmente interpreta al protagonista o personaje principal en la historia.

: generalmente interpreta al protagonista o personaje principal en la historia. Tiempo significativo en pantalla: tienen una cantidad sustancial de tiempo en pantalla, y la narrativa a menudo gira en torno al viaje o experiencias de su personaje.

tienen una cantidad sustancial de tiempo en pantalla, y la narrativa a menudo gira en torno al viaje o experiencias de su personaje. Crucial para la trama: el personaje del actor en un papel principal es crucial para el desarrollo de la trama y a menudo es central en la historia.

el personaje del actor en un papel principal es crucial para el desarrollo de la trama y a menudo es central en la historia. Mayor reconocimiento en la publicidad: en términos de publicidad, generalmente recibe un reconocimiento destacado en materiales promocionales y créditos.

Actor de Reparto:



Personaje secundario: interpreta a un personaje secundario en relación con el protagonista principal.

Menos tiempo en pantalla: aunque sigue siendo esencial para la historia, un actor de reparto generalmente tiene menos tiempo en pantalla en comparación con el actor en un papel principal.

Rol complementario: el personaje interpretado por el actor de reparto complementa o mejora la línea argumental principal, pero puede no ser el foco principal.

Reconocimiento variado en la publicidad: pueden recibir un reconocimiento menor en materiales promocionales y créditos en comparación con el actor en un papel principal.

En resumen, los actores en papeles principales son fundamentales para la narrativa y a menudo interpretan al personaje principal, mientras que los actores de reparto contribuyen a la historia en una capacidad secundaria, brindando profundidad y apoyo a la trama principal. Ambos tipos de roles son vitales para el éxito de cualquier producción.

netflix

¿Quiénes son los actores nominados en los Oscar 2024?

MEJOR ACTOR



Bradley Cooper, “Maestro”

Colman Domingo, “Rustin”

Paul Giamatti, “The Holdovers”

Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Jeffrey Wright, “American Fiction”

MEJOR ACTRIZ



Annette Bening, “Nyad”

Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”

Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall”

Carey Mulligan, “Maestro”

Emma Stone, “Poor Things”

MEJOR ACTOR DE REPARTO



Sterling K. Brown, “American Fiction”

Robert De Niro, “Killers of the Flower Moon”

Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

Ryan Gosling, “Barbie”

Mark Ruffalo, “Poor Things”

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO