El nuevo reparto de Stranger Things 5, la última y más esperada temporada

Desde su estreno en julio de 2016, Stranger Things, creada por los hermanos Duffer, se convirtió rápidamente en una de las series más populares de Netflix: la temporada 4 acumula más de 140.7 millones de visualizaciones globalmente. Con cada entrega, esta producción cargada de nostalgia ochentera revive el interés por íconos estadounidenses de esa década, como los waffles estilo casero y la New Coke. Con el estreno de los episodios más recientes, la serie volvió a poner de moda la canción Running Up That Hill, de Kate Bush, que inundó las listas de reproducción en Spotify y se posicionó entre las diez canciones más populares de la lista Billboard Hot 100 por primera vez en sus 38 años de historia. La temporada 5 fue anunciada como la temporada final de Stranger Things que también llega con adiciones al reparto.

¿Cuándo sale la temporada 5 de Stranger Things?

Aún no hay fecha programada para el estreno de Stranger Things 5, pero en este 15 de julio (2024) que se cumple el 8° aniversario de la serie, se sabe que ya van a medio camino filmando. “La cuarta temporada fue grande. La 5 definitivamente se siente más”, dijo Finn Wolfhard (Mike Wheeler) en un behind the scenes de la filmación.

¿Dónde ver Stranger Things 5?

La nueva y última temporada de Stranger Things podrá verse a través de Netflix.

¿De qué trata Stranger Things 5?

De acuerdo con TUDUM, aunque la audiencia aprendió bastante sobre el Upside Down en la temporada 4, definitivamente habrá más por venir en la temporada 5. Los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, explicaron que ellos habían profundizado en la mitología e historia del Upside Down - “Sabemos lo que está pasando, más o menos, pero queremos que sea desconocido. Queremos que sea misterioso”, explicó Matt. Y que habrán varias revelaciones en la temporada 5 sobre ello.

¿Quién es el nuevo elenco de Stranger Things 5?

La filmación de la quinta y última temporada de Stranger Things le da la bienvenida a Nell Fisher, Jake Connelly y Alex Breaux, los nuevos miembros del elenco.

Nell Fisher nació el 2 de noviembre del 2011, es una actriz británica que ha salido en Evil Dead Rise (2023), Northspur (2022) y Choose Love (2023). Alex Breaux estudió en Harvard y Julliard, estuvo en Broadway y como estelar en la miniserie Waco: The Aftermath.