En qué servicio de streaming ver La Sustancia, la película de Demi Moore que puedes ver en Halloween

Con un estreno mundial y ganadora Mejor Guión en la 77ª edición del Festival de Cine de Cannes, vemos a Demi Moore, Dennis Quaid y Margaret Qualley en lo que ha sido de las películas más esperada de la temporada: The Substance (La Sustancia), dirigida por Coralie Fargeat. ¿Cuándo llega a streaming en México?

¿Qué pasa en la película The Substance?

La premisa principal es la existencia de una sustancia que permite a las personas rejuvenecer temporalmente. Elisabeth (Demi Moore) es una ex-presentadora de fitness que, tras ser despedida, descubre esta sustancia y decide probarla. Ésta crea una copia joven de la persona, pero esta copia y la original comparten una conexión única: Elisabeth debe transferir su conciencia entre ambos cuerpos cada siete días para mantener viva a su versión joven.

Todo lo que se necesita es una inyección, y renace — temporalmente — como la hermosa Sue de veintitantos años (Margaret Qualley). ¿La única regla? El tiempo debe dividirse: exactamente una semana en un cuerpo, luego una semana en el otro. Sin excepciones. Un equilibrio perfecto. ¿Qué podría salir mal?

¿Dónde ver La Sustancia (The Substance)?

LA SUSTANCIA (2024) de Coralie Fargeat llega a MUBI el 31 de octubre. La premiada sensación de Cannes de Fargeat (Revenge, 2017), le da la vuelta a la cultura de la belleza tóxica con una fábula que habla de “cuidado con lo que deseas”, escrita, dirigida , coproducida y coeditada por la cineasta francesa y protagonizada por Demi Moore (Indecent Proposal, 1993), Margaret Qualley (Kinds of Kindness, 2024) y Dennis Quaid (Far from Heaven, 2002), la película con más de 4 semanas en cartelera a nivel nacional, más de 2 millones de espectadores en México y más de 4 millones en Latinoamérica, llegará sólo a MUBI.

Demi Moore en La Sustancia

Demi Moore (61) ha hablado sobre la temática de la percepción de belleza que atraviesan las mujeres dentro y fuera de la industria de Hollywood. Sobre esto, la actriz contó en exclusiva a Vanidades: “Las circunstancias están en Hollywood y la sociedad entera. Es una idea que también hemos aceptado como mujeres, que al envejecer quedamos a un lado o somos menos deseables o menos valiosas. Yo no creo que sea necesariamente verdad, pero hay una conciencia colectiva que a nivel personal me permitió mirar esa forma de juzgar que yo solía mantener en contra mío, donde yo me presionaba y mantenía un estilo de estándar que no es necesariamente muy realista, en comparación con la belleza de concentrarme y celebrar quien soy, en vez de enfocarme en todo lo que no soy. Por ahí me parece que pasa la parte más poderosa del cine”.

Pero más allá de las percepciones en estos estándares de belleza, Moore reveló que con The Substance se sintió liberada y ha visto los cambios de paradigma en nuestra sociedad: “Las mujeres hoy estamos encontrando mucho más valor en quienes somos, en edades diferentes, en distintos tamaños o incluso razas y culturas, donde nos damos mucha más importancia a medida que el mundo exterior abre a los sitios que nos habían quitado, aunque siempre existieron. ¿Quién dice que somos menos deseables después de los 50? ¿Quién dice que esa es la verdad? Por eso, a medida que desafiamos esos temas, aunque no pueda hablar por el resto del mundo, es una reflexión interesante que el cine también plantee temas como estos, para poder destacar todo lo que realmente somos”.