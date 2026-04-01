Suscríbete
Síguenos en:
Wellness

Palpitaciones, inquietud y alerta constante: cómo tomar café por la mañana sin que detone tu ansiedad

La cafeína matutina puede sentirse distinta según cómo y cuánto se consume. Entender su impacto ayuda a evitar nerviosismo, palpitaciones y episodios de ansiedad sin dejar el café por completo

Abril 01, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
A cup of coffee at sunrise

Palpitaciones, inquietud y alerta constante: cómo tomar café por la mañana sin que detone tu ansiedad

Jordan Lye/Getty Images

Forma parte del ritual matutino de millones de personas en el mundo, sin embargo, el café en ayunas podría estar detonando en ti síntomas de ansiedad que puedes minimizar con una simple, pero eficaz estrategia. La cafeína, consumida en ayunas y en dosis elevadas, empuja al sistema nervioso a un punto donde la energía se convierte en inquietud, y la claridad mental en una sensación difusa de alarma.

Hablar de cuántas tazas es, en realidad, simplificar algo más complejo. Una taza estándar contiene entre 80 y 100 miligramos de cafeína, pero no todas las preparaciones son iguales, ni todos los cuerpos responden de la misma forma. Aun así, hay un rango donde empiezan a aparecer señales claras: entre dos y cuatro tazas en un lapso corto —especialmente por la mañana— pueden ser suficientes para detonar síntomas de ansiedad en muchas personas.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-442.jpg
Wellness
Los diferentes tipos de cafeína que afectan tu productividad según la ciencia
Octubre 19, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
cafeina-para-la-piel.jpg
Belleza
¿Por qué incluir la cafeína en tu rutina de belleza?
Julio 03, 2022
 · 
Harper’s Bazaar

El contexto importa. Tomar café con el estómago vacío acelera la absorción de la cafeína y potencia su efecto estimulante. Esto ocurre justo cuando los niveles de cortisol —la hormona asociada al estado de alerta— ya están naturalmente elevados al despertar. El resultado puede sentirse como una sobrecarga: palpitaciones, manos inquietas, pensamientos que avanzan más rápido de lo habitual. No necesariamente es un ataque de ansiedad clínico, pero sí puede ser el terreno donde se gesta.

También hay un factor menos evidente: la acumulación. Dos tazas tomadas de forma pausada no generan el mismo impacto que dos tazas seguidas en menos de una hora. En ese escenario, el pico de cafeína en sangre es más alto y más abrupto, lo que aumenta la probabilidad de experimentar nerviosismo o incluso una sensación cercana al pánico en personas sensibles.

La tolerancia individual redefine cualquier regla general. Hay quienes pueden consumir tres tazas sin alteraciones perceptibles y quienes, con una sola, sienten que el pulso cambia. El peso corporal, el metabolismo, la calidad del sueño y el nivel de estrés previo influyen directamente. En mujeres, además, las variaciones hormonales a lo largo del ciclo pueden modificar la sensibilidad a la cafeína, haciendo que ciertos días el mismo hábito se sienta distinto.

pexels-cristian-rojas-8836419.jpg

Café matutino y ansiedad ¿hay relación?

Pexels

Más que contar tazas, conviene observar señales. Cuando el café deja de sentirse como un impulso amable y empieza a traducirse en tensión física o mental, el cuerpo está marcando un límite. Ese punto puede estar en la segunda taza para algunas personas y mucho antes para otras.

Ajustar la rutina no implica renunciar al café, sino cambiar la forma de integrarlo. Retrasar la primera taza unos minutos después de despertar, acompañarla con alimentos o espaciar su consumo puede marcar una diferencia tangible. No se trata de demonizar una bebida profundamente arraigada en la cultura cotidiana, sino de entender su impacto real en el cuerpo. La línea entre energía y ansiedad es más delgada de lo que parece. Y, en las mañanas, suele medirse en miligramos más que en tazas.

energía café cafeína bienestar desayuno ansiedad
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Street Style - September 2025 New York Fashion Week
Wellness
Cómo tomar creatina, el suplemento esencial para tu rutina fitness
Abril 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman enjoying summer vacation by swimming pool with drink
Wellness
Semana Santa sin pescado: ideas que sí funcionan si tienes alergia
Abril 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-danilo-silva-374584162-14540098.jpg
Wellness
Rituales de bienestar para Semana Santa que vale la pena incorporar ya a tu rutina diaria
Abril 02, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - May 2024
Belleza
Shampoo con cafeína, el ingrediente clave para el crecimiento del pelo
Marzo 31, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-rierosa-7476685.jpg
Wellness
Frutos secos: el hábito diario que transforma la energía, la piel y la saciedad
Pequeños en tamaño, pero densos en nutrientes, estos alimentos aportan grasas saludables, fibra y micronutrientes que influyen en el bienestar y la apariencia física
Marzo 27, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Beautiful woman having breakfast at outdoor cafe with amazing view. Girl enjoy her hot coffee early in the morning
Wellness
El té mediterráneo que mejora la salud de tu hígado
Cómo integrar esta infusión a tu rutina, cuándo tomarla y qué considerar antes de sumarla a un enfoque más amplio de bienestar hepático
Marzo 24, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
traditional physician mechanical beam medical scale
Wellness
Ozempic y masa muscular, lo que realmente ocurre cuando intentas entrenar en déficit
Más allá de la pérdida de peso, el uso de Ozempic plantea preguntas clave sobre fuerza, composición corporal y rendimiento físico
Marzo 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El secreto de Toni Garrn para transformar su bienestar en energía, creatividad y éxito.jpg
Wellness
El secreto de Toni Garrn para transformar su bienestar en energía, creatividad y éxito
El bienestar integral se ha convertido en una herramienta clave para quienes combinan trabajo exigente, viajes constantes y vida personal
Marzo 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García