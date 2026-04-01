Palpitaciones, inquietud y alerta constante: cómo tomar café por la mañana sin que detone tu ansiedad

Forma parte del ritual matutino de millones de personas en el mundo, sin embargo, el café en ayunas podría estar detonando en ti síntomas de ansiedad que puedes minimizar con una simple, pero eficaz estrategia. La cafeína, consumida en ayunas y en dosis elevadas, empuja al sistema nervioso a un punto donde la energía se convierte en inquietud, y la claridad mental en una sensación difusa de alarma.

Hablar de cuántas tazas es, en realidad, simplificar algo más complejo. Una taza estándar contiene entre 80 y 100 miligramos de cafeína, pero no todas las preparaciones son iguales, ni todos los cuerpos responden de la misma forma. Aun así, hay un rango donde empiezan a aparecer señales claras: entre dos y cuatro tazas en un lapso corto —especialmente por la mañana— pueden ser suficientes para detonar síntomas de ansiedad en muchas personas.

El contexto importa. Tomar café con el estómago vacío acelera la absorción de la cafeína y potencia su efecto estimulante. Esto ocurre justo cuando los niveles de cortisol —la hormona asociada al estado de alerta— ya están naturalmente elevados al despertar. El resultado puede sentirse como una sobrecarga: palpitaciones, manos inquietas, pensamientos que avanzan más rápido de lo habitual. No necesariamente es un ataque de ansiedad clínico, pero sí puede ser el terreno donde se gesta.

También hay un factor menos evidente: la acumulación. Dos tazas tomadas de forma pausada no generan el mismo impacto que dos tazas seguidas en menos de una hora. En ese escenario, el pico de cafeína en sangre es más alto y más abrupto, lo que aumenta la probabilidad de experimentar nerviosismo o incluso una sensación cercana al pánico en personas sensibles.

La tolerancia individual redefine cualquier regla general. Hay quienes pueden consumir tres tazas sin alteraciones perceptibles y quienes, con una sola, sienten que el pulso cambia. El peso corporal, el metabolismo, la calidad del sueño y el nivel de estrés previo influyen directamente. En mujeres, además, las variaciones hormonales a lo largo del ciclo pueden modificar la sensibilidad a la cafeína, haciendo que ciertos días el mismo hábito se sienta distinto.

Café matutino y ansiedad ¿hay relación? Pexels

Más que contar tazas, conviene observar señales. Cuando el café deja de sentirse como un impulso amable y empieza a traducirse en tensión física o mental, el cuerpo está marcando un límite. Ese punto puede estar en la segunda taza para algunas personas y mucho antes para otras.

Ajustar la rutina no implica renunciar al café, sino cambiar la forma de integrarlo. Retrasar la primera taza unos minutos después de despertar, acompañarla con alimentos o espaciar su consumo puede marcar una diferencia tangible. No se trata de demonizar una bebida profundamente arraigada en la cultura cotidiana, sino de entender su impacto real en el cuerpo. La línea entre energía y ansiedad es más delgada de lo que parece. Y, en las mañanas, suele medirse en miligramos más que en tazas.