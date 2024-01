¿Quiénes son todos los hijos de Carolina de Mónaco con distintos hombres?

A sus recién cumplidos 67 años, Carolina de Mónaco se ha posicionado como una de las figuras de la realeza más destacadas en cuanto al mundo de la moda y lo socialité. La hija mayor del matrimonio de Grace Kelly y el príncipe Raniero III de Mónaco fue musa de Karl Lagerfeld, aspecto por el que se le atribuye a su estilo como un referente internacional. Pero dentro de este círculo de moda y realeza, Carolina encontró riqueza en el aspecto familiar y es una orgullosa madre de cuatro hijos. Eso sí, con sus referentes historias de amor que se alejaron de un cuento de hadas. ¿Quiénes son los hijos de Carolina de Mónaco con diferentes hombres?

¿Cuántos matrimonios tuvo Carolina de Mónaco?

La princesa Carolina ha estado casada en tres ocasiones: con Philippe Junot (de 1978 a 1980); Stefano Casiraghi (de 1983 a 1990, tuvieron tres hijos juntos); y Ernst August, Príncipe de Hannover (de 1999 a 2009 pero nunca formalmente divorciado, comparten una hija).

¿Quiénes son los hijos de Carolina de Mónaco?

Carolina ha mantenido privada su relación tanto con sus hijos como con su fallecida madre, pero en el libro Albert II of Monaco, The Man and The Price, ella y su hermano revelaron que se llevaban mejor con su nana que con Grace Kelly. “Para mi hermano y para mí, Maureen fue una figura clave en nuestra vida. Cuando éramos pequeños, probablemente éramos más cercanos a nuestra nanny que a nuestros papás”. Sin embargo, ella misma se ha dado a la tarea de formar vínculos especiales con sus cuatro hijos, siendo uno cada vez más diferente que el otro.

La royal estuvo vinculada románticamente con varios hombres famosos, incluyendo a Henri Giscard d’Estaing, hijo del expresidente de Francia Valéry Giscard d’Estaing; el cantante francés Philippe Lavil; y Bobby Shriver, sobrino del expresidente de los Estados Unidos John F. Kennedy. Su primer matrimonio fue con el banquero parisino Philippe Junot, casados en 1978 en una boda con 650 invitados (incluyendo a Ava Gardner y Frank Sinatra) hasta el divorcio en 1980, sin hijos.

Su segundo matrimonio fue una total muestra de una power couple. Se dice que Stefano Casiraghi fue el gran amor de Carolina de Mónaco, un deportista heredero de una gran fortuna italiana. Tuvieron tres hijos: Andrea Casiraghi (8 junio 1984, casado con Tatiana Santo Domingo y padre de tres hijos); Carlota Casiraghi (3 agosto 1986, casada con Dimitri Rassam y madre de dos hijos); y Pierre Casiraghi (5 septiembre 1987, casado con Beatrice Borromeo y padre de dos hijos). Los dos hijos menores llevan el nombre de sus bisabuelos maternos, la princesa Carlota y el príncipe Pierre. Stefano Casiraghi falleció en un accidente de lancha rápida en 1990 a la joven edad de 30 años, un suceso que marcó a toda la familia.

Carolina de Mónaco llega al 23º Concurso de Bouquets con sus hijos Charlotte y Pierre el 5 de mayo de 1990 en Mónaco. getty images

El tercer y técnicamente actual esposo de Carolina es el príncipe Ernst August de Hannover, Duque de Brunswick, jefe de la Casa de Hannover. La pareja se casó en Mónaco en enero de 1999 y Ernst August ya se había divorciado anteriormente de su primera esposa, Chantal Hochuli, con quien tuvo a sus hijos, el príncipe Ernst August y el príncipe Christian, y quien era amigo de Carolina. La pareja tiene una hija, la princesa Alexandra Charlotte Ulrike Maryam Virginia de Hannover (nacida el 20 de julio de 1999 en Austria). Desde 2009 se separaron y fue en 2020 que el esposo de Carolina recibió una condena de 10 meses en suspenso en Austria por una serie de incidentes que involucraron violencia contra agentes de policía y amenazas hacia empleados mientras estaba bajo la influencia del alcohol y medicamentos.

¿A qué se dedican los hijos de Carolina de Mónaco?

Pierre Casiraghi: gestiona una parte de los activos comerciales dejados por su padre. Es el principal propietario de Monacair, una aerolínea regional con sede en Mónaco y ocupa una posición destacada en el prestigioso Yacht Club de Mónaco, supervisando funciones administrativas. Es un apasionado navegante y patrón del Team Malizia, su propia tripulación que compite en el Tour Anual de Regatas GC32, navegando en un velero hidrofoil.

gestiona una parte de los activos comerciales dejados por su padre. Es el principal propietario de Monacair, una aerolínea regional con sede en Mónaco y ocupa una posición destacada en el prestigioso Yacht Club de Mónaco, supervisando funciones administrativas. Es un apasionado navegante y patrón del Team Malizia, su propia tripulación que compite en el Tour Anual de Regatas GC32, navegando en un velero hidrofoil. Carlota Casiraghi: fundó Les Rencontres Philosophiques de Monaco , conferencias mensuales de filosofía con destacados pensadores. Es embajadora de Chanel, tiene experiencia en el mundo editorial y participa en eventos organizados por la Fundación Princesa Grace de Mónaco.

fundó , conferencias mensuales de filosofía con destacados pensadores. Es embajadora de Chanel, tiene experiencia en el mundo editorial y participa en eventos organizados por la Fundación Princesa Grace de Mónaco. Andrea Casiraghi: involucrado desde 2004, apoya la organización fundada por su abuela, Grace Kelly. Sirve como patrón de la Fundación Motrice que aboga por la investigación y el apoyo a personas con parálisis cerebral.

involucrado desde 2004, apoya la organización fundada por su abuela, Grace Kelly. Sirve como patrón de la Fundación Motrice que aboga por la investigación y el apoyo a personas con parálisis cerebral. Alexandra de Hannover: comenzó en el patinaje sobre hielo desde los 10 años y participó en numerosas competencias. Actualmente estudia ciencias políticas y filosofía en Nueva York aunque su objetivo es seguir una carrera en arte y moda.