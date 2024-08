Mariah Carey y la complicada relación que tuvo con su mamá Patricia y su hermana Alison

Mariah Carey compartió la triste noticia de que ha perdido a su mamá Patricia Hickey (83) y a su hermana Alison Carey (63) en el mismo día. “Mi corazón está roto por la muerte de mi madre este pasado fin de semana. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, dijo en un comunicado a TMZ. Así mismo, un representante de la cantante confirmó a People este lunes 26 de agosto que ambas mujeres murieron el mismo día durante el fin de semana. La intérprete no ha lanzado algún otro mensaje al respecto.

Quién fue Patricia Carey, la mamá de Mariah Carey

Patricia Carey nació el 15 de febrero de 1987 en Virginia, Utah, y creció en Springfield Illinois. Desde joven le nació un gran amor por la música, y se volvió una cantante de ópera formada en Julliard, así como profesora de canto —cantó en la Ópera de Nueva York y en 1977 sacó su primer álbum, ‘To Start Again’. Se retiró de la música al convertirse en mamá, pero años después colaboró con su hija Mariah en la canción O Come All Ye Faithful para el disco navideño del 2010.

Patricia, de 23 años, se casó con Alfred Roy Carey el 20 de febrero de 1960 en Brooklyn, Nueva York (en 2002, Alfred murió tras de contraer una forma rara de cáncer de las vías biliares); la familia Carey enfrentó muchos problemas raciales y de agresión, y a Patricia le costó la relación con su propia familia materna. En las memorias de Mariah, The Meanings of Mariah Carey, fue vocal sobre este tema: “Fue una abominación. Fue una humillación completa. El matrimonio de mi madre con mi padre fue más que una traición para su madre; fue un crimen grave contra su herencia blanca, castigable con la excomunión”. Juntos tuvieron tres hijos: Alison, Morgan y Mariah, pero el matrimonio llegó a su fin en 1973 (cuando Mariah tenía tres años).

En las memorias de Mariah, también escribió que había una relación complicada con su mamá. Cuando Mariah empezó a tener éxito como cantante, su madre le diría, “deberías esperar que algún día llegues a ser la mitad de la cantante que soy yo”, después de una apasionada sesión de canto en su coche. También escribió sobre el incidente que tuvo a los 7 años cuando casi se ahoga en el mar, y Patricia jamás le prestó atención.

Quién fue Alison Carey, la hermana de Mariah Carey

Alison nació en Long Island, Nueva York, y conforme Mariah empezó a ganar fama y popularidad, decidió romper respetuosamente la relación con sus hermanos. De acuerdo con The Sun, Alison quería contactar a Mariah para que le ayudara a cubrir los pagos de un tratamiento hospitalario, ya que ella se encontraba gravemente enferma, pero que Mariah ‘nunca se puso en contacto’.

En febrero del 2021, Alison demandó a Mariah por la “angustia emocional” que le causó las memorias de su hermana. Un año antes, la intérprete de Obsessed habló con Oprah Winfrey y dijo que decidió desahogarse en su libro sobre cómo Alison y otros miembros de su familia la han estado tratando, y ‘quería que el mundo supiera que ella no es la villana de la historia’. Mariah escribió sobre su hermana: “Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con valium, me ofreció una uña llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta”.