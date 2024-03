El conveniente negocio de Meghan Markle en medio de la desaparición de Kate Middleton

La atención ha estado concentrada en Kate Middleton, quien no ha hecho ninguna aparición pública desde enero de este año tras pasar por una cirugía abdominal. Entre las teorías de su ausencia, la foto editada por la que tuvo que pedir disculpas y una gran incógnita de su regreso —se dice que no estará en el Trooping The Colour—, tenemos del otro lado el retorno de Meghan Markle a las redes sociales. Recordemos que en 2014 creó un blog llamado The Tig y tuvo que cerrarlo en 2017 al ya estar en una relación oficial con el príncipe Harry. Este nuevo sitio web y redes sociales de la duquesa de Sussex lleva por nombre American Riviera Orchard, y esto es lo que se sabe.

¿Qué es American Riviera Orchard de Meghan Markle?

Ya con 400 mil seguidores, American Riviera Orchard abrió su perfil de Instagram —únicamente con una bio que dice por Meghan, duquesa de Sussex y fundado en 2024—, así como el link al sitio web (que sólo tiene un apartado para unirte a la lista de espera). Todo esto bajo un diseño de servilleta de tela color hueso con un logo bordado en hilo dorado.

La revista People encontró la solicitud de marca registrada para American Riviera Orchard y revelaron que “la marca planea vender vajilla y cristalería incluyendo decantadores, textiles de cocina y golosinas comestibles como gelatinas, mermeladas y spreads”. También está buscando la aprobación para libros de cocina.

En el Wall Street Journal destacan que el hecho de que Meghan lanzara una marca en medio de las luchs de los Windsor tiene un toque de “contienda astuta”. Como lo dijo Elizabeth Holmes al portal (autora de HRH: So Many Thoughts on Royal Style), “creo que el timing es brillante y realmente tiene mucho sentido”.

Aunque el perfil de Instagram conserva algo de discreción sobre esta nueva empresa, el Daily Mail sugiere que su lanzamiento coincidirá con el debut del programa de cocina de Meghan en Netflix.