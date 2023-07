Nicole Kidman demuestra que los vestidos ‘cut out’ son aptos para mujeres de 56

Los vestidos cut out suenan a una apuesta arriesgada pero que cobró gran importancia en el mundo de la vestimenta moderna, y hoy día seguimos sin dejarlos ir. Así fue el parecer de Nicola Kidman, quien a sus 56 años decidió llevar un modelo que dejara al descubierto su —muy marcado— abdomen sin importar el qué dirán. Y sí, es un diseño que las mujeres de 50 en adelante no deberían dejar colgado en el clóset, ¡es momento de lucirse!

Nicole Kidman (56) usa el vestido cut out más atrevido

Nicole Kidman nos trajo una digna muestra de #fashiongoals con un vestido cut out de Saint Laurent negro con apertura en el abdomen y cuello halter cruzado de lado, con falda drapeada y cola semiextensa. El remate de este look fueron los guantes transparentes, con un clutch negro, aretes de diamantes y un peinado estilo messy con cabello suelto hacia el rostro. El combo perfecto para la hot girl que también es elegante.

Llevó esta elección a la premiere de ‘Special Ops: Lioness’, en Londres. Kidman interpreta a un agente de la CIA junto a su amiga cercana Zoe Saldana en esta nueva serie de Paramount+, de la que también es productora ejecutiva. En el estreno, Kidman habló de trabajar con su co-estrella Saldana: “hemos estado trabajando juntas mucho tiempo (y) ambas somos Géminis”, reveló. “Hago amistades muy fuertes con las mujeres con las que trabajo y he tenido el honor absoluto de trabajar con las mejores en el negocio”. Ampliamente considerada como una musa de la moda, Kidman se ha sincerado previamente acerca de abrazar “la idea de ser audaz” en la alfombra roja: “tiene que haber algo de diversión. Y a veces va a funcionar, y a veces no”, dijo en una entrevista de 2022, “pero me encanta la idea de ser audaz y no encajar en una caja”. ¡Pues lo cumplió con esta atrevida elección!

getty