Los más guapos del Festival de Cine de Venecia 2025

Del magnetismo de los actores más jóvenes al porte clásico de las estrellas consagradas, ellos fueron los más guapos que deslumbraron en el Festival de Cine de Venecia 2025

August 31, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Frankenstein" Red Carpet - The 82nd Venice International Film Festival

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

En la alfombra roja de Venecia no solo se celebra el cine, también se rinde homenaje al magnetismo personal de quienes saben conquistar miradas más allá de la pantalla. La edición 2025 del festival reunió a actores, directores y celebridades que transformaron su llegada en un espectáculo de elegancia masculina, donde el porte, la actitud y los detalles de estilo hablaron tanto como los trajes de sastrería impecable que llevaron.

La edición 82 de la Mostra se convirtió en un escaparate de carisma internacional, desde jóvenes protagonistas que irrumpen con energía renovada hasta referentes consolidados que demuestran que la madurez también tiene su propio atractivo. Cada aparición dejó en claro que Venecia no es solo un termómetro cinematográfico, sino también un escenario donde la sofisticación y el encanto personal se convierten en protagonistas.

Eurídice Aiymet Garavito García
