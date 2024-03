Los 3 ejercicios que hace Jennifer Aniston para tener cuerpazo a sus 55 años

Tan solo el primer día que Jennifer Aniston abrió su Instagram, consiguió más de 8 millones de seguidores en 24 horas. Ahora tiene 45.3 millones, y a cada uno de ellos puede resultarles inspirador la rutina de ejercicios que comparte para mantenerse en forma a sus 55 años. Y sí, queremos realizarla ASAP.

¿Qué hace Jennifer Aniston para mantenerse en forma?

La actriz de Friends reveló en una entrevista a Cosmopolitan que hace “diferentes rutinas de fitness, dependiendo del día y de cómo me sienta. Básicamente, al menos tres o cuatro días a la semana de entrenamiento es lo ideal para mí".

¿Cuántas calorías consume Jennifer Aniston?

Además de la disciplina con el ejercicio, Jennifer Aniston es muy consciente de la comida —pero ha sido un camino en desarrollo. Así lo dijo en la misma entrevista citada: “Me volví realmente adicta a la actividad física y a comer de manera consciente y saludable, lo cual está cambiando cada año. Siempre está evolucionando; qué es mejor, qué es bueno para ti, qué no es bueno para ti. Y luego piensas: “Bueno, ¿ahora eso no es bueno para ti? ¿Qué es bueno para ti entonces? Solo estás tratando de mantenerte al día con los tiempos. Vale la pena porque cuando estás en tus 20, nunca piensas: Oh, esto va a ser realmente bueno cuando tenga 40 o 50 años”.

¿Qué hace Jennifer Aniston para mantenerse en forma 2024?

La trayectoria fitness de Jennifer Aniston tuvo un nuevo giro en 2023 cuando se volvió embajadora de la compañía fitness Pvolve. La actriz subió un video de ella haciendo ejercicio, “Oh Dios... ¿Sabes de esos días en los que simplemente no quieres hacerlo? Simplemente tienes que hacerlo,” decía también la leyenda. “Si estás teniendo uno de ESOS lunes, ¡TE ENTIENDO! ¡Solo tienes que hacerlo!”.

En otra reciente entrevista, comentó: “Estoy en mejor forma que cuando estaba en mis 20. Me siento mejor en mente, cuerpo y espíritu. Es todo al 100%,” dijo Aniston. “Con Pvolve, realmente puedes elegir entre tantos entrenamientos dependiendo de cuánto tiempo tengas, el nivel de fuerza en el que te encuentres y cómo se sienta tu cuerpo, y te sientes energizado después.”

Los ejercicios que hace Jennifer Aniston para tener cuerpazo a sus 55 años parecen ser: ejercicios compuestos que incluyen push ups, escaladores con deslizadores y elevación lateral de piernas con pesas en los tobillos.



Escaladores con deslizadores: este ejercicio es excelente para desarrollar fuerza y resistencia en el cuerpo, ya que involucra varios grupos musculares principales, incluyendo los abdominales, los músculos del core , los glúteos, las piernas y los hombros. Al trabajar estos músculos de manera simultánea, este ejercicio ayuda a mejorar la coordinación, el equilibrio y la estabilidad del cuerpo. Además también es efectivo para aumentar la frecuencia cardíaca y mejorar la resistencia cardiovascular.

Elevación lateral de piernas con pesas en los tobillos: este ejercicio se centra en los músculos de las caderas, los glúteos y los muslos externos, lo que ayuda a mejorar la estabilidad y el equilibrio en el cuerpo. Al agregar resistencia con pesas en los tobillos, se intensifica el trabajo muscular, lo que conduce a un mayor desarrollo de fuerza y ayudan a mejorar la resistencia muscular en estas áreas, lo que puede ser beneficioso para actividades diarias y deportes que requieren movimientos laterales y de rotación.

¿Listos para hacer la rutina de ejercicio de Jennifer Aniston?