La ‘niña más bella del mundo’ reaparece en Cannes con un black dress de Givenchy

Su rostro dio la vuelta al globo desde los cuatro años, y a la fecha sigue causando sensación. Thylane Blondeau, conocida como la “niña más bella del mundo”, no se ha despegado del todo de la vida pública y se le vio en uno de los festivales más importantes y llenos de celebridades internacionales, el Festival de Cannes 2024. Sin decepcionar, llevó un vestido digno de alfombra roja de Givenchy completamente negro con un exquisito detalle de encaje recortado y silueta de sirena.

¿Qué le pasó a la niña más hermosa del mundo? Fue vista en Cannes 2024

“Siete años después, vean quién está de regreso”, publicó Thylane en Instagram mostrando algunas fotos de su look para Cannes 2024, luciendo piezas de joyería de Messika. Precisamente a la influencer no se le había visto en este festival desde 2017-2018, por lo que este retorno fue celebrado por su círculo de fanáticos.

Thylane Blondeau asiste a la alfombra roja de “The Apprentice” en el 77º Festival Anual de Cine de Cannes en el Palais des Festivals el 20 de mayo de 2024 en Cannes, Francia. getty images

Thylane Blondeau asiste a la proyección de “Sorry Angel (Plaire, Aimer Et Courir Vite)” durante el 71º Festival Anual de Cine de Cannes en el Palais des Festivals el 10 de mayo de 2018 en Cannes, Francia. getty images

Thylane comenzó su carrera como modelo a los 4 años y ha aparecido en campañas para marcas como Dolce & Gabbana, Ralph Lauren y L’Oreal. También ha desfilado para algunos de los diseñadores más importantes del mundo, como Jean Paul Gaultier y Chanel. En los últimos años, Thylane también ha incursionado en la actuación: apareció en algunas películas, como Belle et Sébastien: l’aventure continue (2015) y The Loneliest boy in the world (2022). Además del mundo del modelaje y el entretenimiento, en 2018 lanzó su propia marca de ropa llamada Heaven May, pero al parecer ya no está en operación.

Sus amigos de alto perfil incluyen a Brooklyn Beckham, Kaia Gerber y Elle Fanning, quienes sin duda han ayudado a aumentar su impresionante cantidad de seguidores en redes sociales: actualmente tiene 7 millones de seguidores en Instagram.