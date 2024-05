La ironía del vestido que Meghan Markle llevó a Nigeria, ¿aún quiere ser royal?

La duquesa Meghan y el príncipe Harry han llegado oficialmente a Nigeria, donde comenzaron su viaje con una visita a la Academia Lightway en la ciudad capital de Abuja. En medio de aplausos, paparazzi y un cálido recibimiento, Meghan dijo que era “un honor completo tener nuestra primera visita a Nigeria” y habló sobre su propia herencia nigeriana —recordemos que en 2022 reveló que descubrió a través de una prueba de genealogía que era un 43% nigeriana. “Creemos en ustedes. Creemos en su futuro. Creemos en su capacidad para seguir contando sus historias y simplemente ser honestos entre ustedes”, dijo la duquesa. “No hay necesidad de sufrir en silencio. Asegúrense simplemente de cuidarse, y eso comienza con su salud mental al hablar realmente sobre lo que les está sucediendo”. Además de dar unas curiosas actualizaciones sobre sus hijos Archie y Lilibet, lo que cautivó fue la elección de look de la duquesa.

El look de Meghan Markle en su viaje casi royal con Harry a Nigeria

Meghan está sacando una página de su propio libro de jugadas, con otra mirada que recuerda a su atuendo de excursión de polo en Miami el mes pasado —de donde sacamos estas versiones low cost del vestido veraniego de Meghan Markle que mujeres de todas las edades pueden lucir. Lo curioso sería la forma en que puede relacionarse con la realeza: llevó el vestido ‘Windsor’ de la diseñadora de modas californiana Heidi Merrick, un modelo con espalda descubierta de seda en color melocotón que combinó con pendientes de oro vintage de Lanvin y reloj Cartier. De acuerdo con el Daily Mail, se cree que este vestido se lanzó por primera vez en 2018, el año de la boda real de Meghan con Harry. Pero los vínculos reales no terminarían ahí, pues sabemos que los suegros reales de Meghan tienen oficialmente el título de La Casa de Windsor, el mismo nombre dado al vestido. Complementó su atuendo un sutil maquillaje que incluía labios baby pink en consistencia glossy, mucho rubor y un aspecto ahumado en los ojos; su cabello lucía igualmente glamoroso, optando por una coleta de caballo con suaves rizos.

getty images

La visita exprés de 72 horas de la pareja tiene como objetivo principal promover los Juegos Invictus de Harry, pero muchos observadores han notado su similitud con una gira real tradicional. Y mientras la pareja hablaba con los niños, Meghan detalló una tierna interacción que tuvo recientemente con su hija. “Nuestra hija, Lili, es mucho, mucho más pequeña que ustedes. Está a punto de cumplir tres años. Y hace unas semanas me miró y vio su reflejo en mis ojos. Y [dijo], ‘Mamá, me veo en ti’”, recordó Meghan a una clase llena de niños pequeños. “Oh, ella estaba hablando muy literalmente. Pero me aferré a esas palabras de una manera muy diferente”, continuó. “Y pensé, sí, te veo en mí, y tú me ves en ti”. Luego dijo a la clase: “Mientras miro alrededor de esta sala, también me veo a mí misma en todos ustedes”.