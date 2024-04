Las versiones low cost del vestido veraniego de Meghan Markle que mujeres de todas las edades pueden lucir

Meghan Markle siempre ha sido inspiración de looks clásicos y aptos para hacer un guardarropa cápsula, y lo cerca que tenemos la temporada de verano 2024 no es excepción para fijarnos qué propuesta tendrá la duquesa de Sussex. Por suerte ya lo hizo, en el Royal Salute Polo Challenge con causa benéfica y donde apoyó al príncipe Harry en la competencia. Lo que vimos fue un vestido ‘Ginger’ color blanco de Heidi Merrick color marfil de seda y cáñamo con un gran cut out triangular en la base del corpiño (€419). Así como este vestido, dimos con otros modelos favorecedores para llevar en primavera/verano 2024 y en los que lucirás fabulosa.

Las opciones más bonitas del vestido de Meghan Markle para verano 2024

Cualquier vestido que elijas, seguro combinará excelente con alguna de las 15 sandalias de moda para los días cálidos de primavera/verano 2024.