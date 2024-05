Kristin Davis (Charlotte en Sex and the City) rompe el silencio sobre el bótox y las críticas al envejecimiento

La serie And Just Like That, un renacimiento de Sex and the City, desató una oleada de comentarios sobre la apariencia de las actrices que no necesariamente son amigables. Algunos espectadores sintieron la necesidad de comentar sobre el aspecto de las actrices, en particular Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) y Kristin Davis (Charlotte York), injustamente centrados en los cambios físicos a causa de la edad. Ninguna de las dos se ha quedado callada tras los indebidos comentarios —“hay tanta charla misógina en respuesta a nosotras que nunca pasaría con un hombre”, diría SJP en 2021— y no tiene mucho que Kristin habló de lo difícil que es que la comparen con su personaje de treinta años.

La actriz de Sex and the City admite no haberse sentido bien con el bótox

Al hablar sobre las presiones de envejecer ante el ojo público, la actriz de 59 años dijo a New Beauty, “puede ser extremadamente estresante envejecer y ser comparada con tu yo mucho, mucho, mucho más joven”.

“Si llevara una vida normal, me sentiría bien; ¡me sentiría genial!” añadió. “Estoy saludable, soy fuerte, tengo un hijo pequeño, lo llevo en brazos y todo está bien —pero no, estoy en televisión, donde cada aspecto de mi ser físico es analizado”.

Con los estrenos de And Just Like That, que ya viene para una tercera temporada, Davis admite que ha estado luchando una batalla perdida con el uso de rellenos faciales y otros tratamientos estéticos, como explicó a The Telegraph: “he usado rellenos y ha sido bueno, y he usado rellenos y ha sido malo. He tenido que disolverlos y me han ridiculizado sin cesar. Y he derramado lágrimas por ello. Es muy estresante”.

Con el estreno del spin-off, tanto Davis como su personaje parecen estar adaptándose a una nueva normalidad al mostrarse vulnerable sobre sus sentimientos, donde la conversación sobre el envejecimiento se vuelve mucho más transparente.