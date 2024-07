Kieran Brown, el novio de Emma Watson y estudiante de Oxford que hechizó a la actriz

Si no fue en Hogwarts, será en Oxford. Emma Watson aparentemente encontró el amor en uno de sus compañeros de clase, e internet está perdiendo los estribos. La actriz de 34 años fue captada compartiendo un romántico beso con un colega de nombre Kieran Brown, así que las noticias sobre la soltería de Watson quedarían muy atrás.

¿Quién es el novio de Emma Watson 2024?

A principios de mes (julio), Emma fue captada besándose con Kieran Brown, un estudiante en la Universidad de Oxford. Recordemos que Emma decidió enrolarse en un máster a tiempo parcial en este instituto, y, según los tabloides, Kieran está trabajando allí mismo en un doctorado en literatura y economía del siglo XIX. Una fuente reveló a The Sun, “Emma está estudiando escritura creativa y la tésis de [Brown] es sobre la teoría de la literatura, así que tienen mucho de qué hablar. Se le ve muy enamorada de Kieran”.

Estas noticias llegan después de que a la actriz se le vinculara con Brandon Green, heredero e hijo del magnate de la moda Sir Phillip Green —presuntamente tuvieron una relación seria de 18 meses hasta que llegó a su fin este año.

Watson no siguió los estereotipos de Hollywood, y después de volverse una estrella de Harry Potter, estudió primero en la Universidad de Brown mientras era embajadora de la igualdad de género de la ONU y también formaba parte del consejo asesor del G7 para los derechos de la mujer. Y en el campo del amor, no la vemos desalentada; en una entrevista dijo, “los novios o parejas que he tenido generalmente me han hecho sentir querida, me han construido”. Viva el amor de no-Hollywood.