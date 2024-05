Hailey Bieber anuncia su embarazo con un wedding dress Saint Laurent de encaje

Baby Bieber está en camino, ¡Hailey Bieber anunció su embarazo! La modelo estadounidense junto con su famoso esposo Justin Bieber compartieron la noticia en una serie de dulces fotografías vintage mientras Hailey posaba con su baby bump en un elegante vestido Saint Laurent de encaje color blanco asemejado a un vestido de novia que fue hecho a la medida —y que combinó con una capa sobre la cabeza y lentes oscuros. Justin, quien tomó la posición de fotógrafo, optó por una chaqueta negra y gorra de béisbol mientras capturaba las poses de su pareja, recibiendo así la alegría de que serán padres por primera vez.

Hailey y Justin Bieber serán papás por primera vez

La también empresaria de 27 años se ha expresado sobre estar lista para ser madre. “Creo que idealmente en los próximos años lo intentaríamos”, dijo a WSJ Magazine el año pasado. “Pero hay una razón por la que lo llaman ‘intentar’, ¿verdad? Nunca sabes cuánto tiempo va a tomar ese proceso”.

En otra plática con GQ habló con sinceridad sobre cómo se percibe el cuerpo de una mujer. “Todo el mundo estaba como, ‘Dios mío, está embarazada’, y eso me ha pasado varias veces antes”, dijo mientras ponía fin a los rumores. “Hay algo desalentador en pensar, ¿Dios mío, no puedo estar inflamada una vez sin que piensen que estoy embarazada? Sería mentira si dijera, ‘Oh, sí, no me importa nada’”.

Hailey ha sido franca sobre muchos aspectos de su vida en internet, pero en sus propios términos. Sin embargo, el día que quedaría embarazada, planeaba mantenerlo en privado. “Cuando llegue el día en que eso sea cierto, ustedes, es decir, el internet, serán los últimos en saberlo”, compartió. ¡Y llegó el día! Así que felicidades a Justin y Hailey Bieber 💕.