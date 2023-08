Frases de amor propio de Selena Gomez para repetirse todos los días

En el mundo de las celebridades, Selena Gomez, la actriz, cantante y productora de múltiples talentos —que recién cumplió 31—, ha sido una figura influyente con una voz inspiradora en el tema del amor propio. A lo largo de su trayectoria en el centro de atención, Selena ha compartido abiertamente sus luchas, triunfos y crecimiento personal, ofreciendo a sus fans y seguidores reflexiones sinceras sobre la importancia de la autoaceptación y el empoderamiento personal. Desde entrevistas hasta impactantes publicaciones en redes sociales —#nomakeup selfies hasta la narración de su trasplante de riñón—, Selena Gomez se ha convertido en una defensora de la conciencia de la salud mental y body positivity. Acompáñanos en un viaje a través de las palabras inspiradoras de Selena Gomez que resuenan con personas de todas las edades, recordándonos amarnos incondicionalmente y celebrar nuestra singularidad.

Frases de amor propio de Selena Gomez

En body positivity

“El mito de la belleza: una obsesión por la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un interminable ciclo de desesperanza, autoconciencia y autodesprecio mientras intenta cumplir con la imposible definición de belleza perfecta impuesta por la sociedad. Elijo cuidar de mí misma porque quiero hacerlo, no para demostrar nada a nadie” —Selena Gomez en Instagram, 2018.

Sobre no buscar la perfección

“Siento que he estado haciendo esto durante tanto tiempo que la gente me dice, ‘Sé tú misma, sé tú misma,’ y todavía estoy tratando de descubrir quién soy realmente. Sé que no soy perfecta, pero sé que tengo muchas personas que me apoyan y me quieren. No quiero decepcionar a nadie, así que simplemente trato de ser lo mejor que puedo ser” —Selena Gomez con Ellen DeGeneres en 2014.

En no sentir presión

“Simplemente quiero que la gente sepa que son hermosos y maravillosos. Y sí, tenemos días en los que tal vez nos sintamos mal, pero preferiría estar sana y cuidarme a mí misma, y mis medicamentos son importantes y creo que son lo que me ayuda. Así que, sí, no soy una modelo, nunca lo seré. Y pienso que son increíbles, eso sí, simplemente, definitivamente no soy eso” —Selena Gomez en TikTok, 2023.

En saber tu valor

“Ahora tengo expectativas [en las relaciones] donde pienso, si yo hiciera esto o te diera esto, ¿tienes la fuerza suficiente, eres capaz de ser alguien que estará en mi vida? Así es como abordo las cosas ahora. Y no estoy siendo arrogante, estoy diciendo que en realidad es un honor estar conmigo porque creo que soy una gran persona y amo profundamente a las personas, y no toleraré nunca ser tratado como lo fui antes. Esa es la canción. No se trata solo de que yo siga siendo vulnerable, se trata de que necesito estas cosas para que puedas obtener eso de mí" —Selena Gomez con Zane Lowe, 2020.

Sobre buscar ayuda

“Desearía que más personas hablaran sobre la terapia. A nosotras, las mujeres, nos enseñan a ser casi demasiado resilientes, a ser fuertes, sexys, geniales y relajadas, la chica que siempre está bien. También necesitamos sentirnos autorizadas a desmoronarnos” —Selena Gomez para Vogue, 2017.