10 frases revolucionarias de Jane Birkin para ver la vida

Recordada por su acento británico, su eterna sonrisa y su amor por la cultura francesa, Jane Birkin murió el 16 de julio 2023 a los 76 años; fue la inglesa preferida de los franceses, musa y pareja de uno de sus cantantes más conocidos, Serge Gainsbourg.

“Cuando veo a los franceses escuchar canciones de hace 40 años, sé que entraron a formar parte de su historia. Y ellos también forman parte de la mía”. explicaba la artista en 2018, cuando publicó su diario íntimo ‘Munkey Diaries’.

Birkin saltó al estrellato en los años 60, cuando la relación cultural entre Francia y Gran Bretaña atravesaba un periodo particularmente armoniosa. De silueta andrógina y belleza adolescente, Birkin encarnó como pocas el estilo entre bohemio y chic, que años más tarde heredaría su hija, Charlotte Gainsbourg, una de las actrices más destacadas del cine francés.

¿Quién era Jane Birkin? Vida y trayectoria

Hija de un reputado resistente francés durante la II Guerra Mundial, Dave Birkin, y de una conocida actriz, Judy Campbell, Jane Birkin nació el 14 de diciembre de 1946 en Londres.

Empezó su carrera artística en el mundo del cine, y en su cuarta película, “Blow Up”, mítica cinta de Michelangelo Antonioni (Palma de Oro en Cannes en 1967) causa escándalo al aparecer desnuda.

Antes de cumplir 20 años se casó con el compositor inglés John Barry, trece años mayor que ella. La pareja tuvo una niña, Kate (fallecida en 2013). Jane Birkin dejó atrás a su familia y se va a París. En 1968, mientras rodaba la película “Slogan” de Pierre Grimblat, conoció a Serge Gainsbourg. El flechazo es inmediato, y ambos encarnan en los años 1970 la pareja típicamente parisina, algo arrogante, creativa y llena de sensualidad.

afp

En 1969, Jane Birkin pone voz a Je t’aime, moi non plus de su pareja. Sus gemidos en la canción provocan un nuevo escándalo. Gainsbourg había escrito inicialmente la canción para la actriz Brigitte Bardot, con la que tuvo un tormentoso episodio amoroso. Bardot prohibió la versión inicial de la canción, con su voz, y con esa decisión abrió a Jane Birkin el camino a la leyenda.

En 1971 da a luz una hija, Charlotte. Serge y Jane sacan un nuevo álbum, ‘Historia de Melody Nelson’, que al principio es un fracaso comercial, pero pronto se convierte en un clásico.

Gainsbourg tenía problemas con el alcohol y era violento, así que Jane Birkin lo abandonó en 1980. La actriz rehizo su vida con el cineasta Jacques Doillon durante 13 años y tuvieron una hija, Lou. “A pesar de las apariencias, llevo algo infinitamente triste dentro de mí, un terrible sentido de la culpabilidad que no me abandona desde la infancia. Jacques adivinó eso”, explicó en una ocasión.

Jane Birkin rodó a lo largo de su carrera unas 70 películas, con directores como Jacques Rivette, Bertrand Tavernier, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, James Ivory y Agnès Varda. Humilde, en una ocasión declaró que tenía “instinto” de actriz, pero no “talento”.

A distancia siguió colaborando con su ex: Serge Gainsbourg le escribió ‘Baby Alone in Babylone’, disco de oro en Francia en 1983. En 2008 sacó su primer disco con sus propias canciones, ‘Enfants d’hiver’, pero su éxito seguirá irremediablemente ligado a Serge Gainsbourg, como con la gira “Arabesque” y el disco homónimo, en 2022.

afp

Jane Birkin, inspirando el famoso bolso Hermès

Jane inspiró un bolso emblemático de la casa Hermès, el Birkin. La bolsa creada en 1984 por la maison francesa, tiene como inspiración el encuentro en un avión entre la actriz y el entonces presidente de la compañía, Jean-Louis Dumas.

10 frases revolucionarias de Jane Birkin

• “Pero, ¿quién quiere una vida fácil? ¡es aburrido!

• “La gente solía reírse cuando cometía errores. Pude haber aprendido, pero siempre me gustó hacer reír a la gente”.

• “Si te enamoras de un país y su gente, eso hace que cualquier país te parezca acogedor”.

• “Una de las cosas que descubrí gracias a los japoneses, es que debes disfrutarte. Tiempo atrás solía pensar, ‘oh, nunca estoy satisfecha, nunca puedo admitir que estoy feliz’. Pero no hay ninguna maldición en ser feliz”.

• “A la gente siempre le gusta lo que parezca exótico”.

• “Mi madre tenía razón: cuando no te queda nada, todo lo que puedes hacer es ponerte ropa interior de seda y empezar a leer Proust”.

• “Sigue sonriendo, ¡te quita 10 años de encima!”.

• “Mi aspecto es un cóctel. No estoy tan bien arreglado como los franceses, pero no me importa como a los ingleses”.

• “Nunca he llevado más de una bolsa a la vez. Creo que una ya es suficiente. Además, odio cambiar de bolsas, así que nunca tengo esa cosa de tener diez bolsas. Cualquier bolsa que esté conmigo seguirá el mismo recorrido que yo. Tomará los mismos aviones, será aplastada de la misma manera y se usará como cojín en los aeropuertos"-

• “No me gusta envejecer, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Cumplir 60 años no fue genial, pero creo que tuve suerte de no ser tan hermosa; puede ser realmente cruel para las personas que han sido deslumbrantes”.

Con información de AFP.