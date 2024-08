Esta es la fortuna de Jennifer Lopez versus la de Ben Affleck

El mundo se despidió de ‘Bennifer’, y lo que parecía ser una historia de reencuentro ideal después de haber cancelado su primer compromiso hace 20 años, no contó con un final tan feliz. Entre Jennifer Lopez y Ben Affleck habían formado una familia conjunta que, aparentemente, se llevaba muy bien (los hijos de ella, Emme y Maximilien Muñiz; los hijis de él, Violet, Fin (antes Seraphina) y Samuel). Según medios, no hubo un acuerdo prenupcial entre la pareja, y considerando que Jlo es de las artistas con una de las mayores fortunas, surgen dudas sobre cómo planeaba proteger su patrimonio.

¿Cuál es la fortuna de Jennifer Lopez 2024?

Según las estimaciones de Celebrity Net Worth, la fortuna de Jennifer Lopez ronda los 400 millones de dólares. Esta impresionante cifra es resultado de su exitosa carrera en la música, el cine, la televisión, los negocios y su gran influencia en la industria del entretenimiento.

Recordemos que fue con la biopic de Selena que Lopez despegó con su carrera y firmó con Sony Music su capítulo en la música. En cuanto a producciones iniciales que también le dieron un importante reconocimiento, están Anaconda (1997), Out of Sight (1998) y The Wedding Planner (2001). En cuanto a la profesión musical, ha vendido más de 80 millones de records a nivel mundial y su residencia de tres años en Las Vegas en 2018 obtuvo ganancias de $100 millones de ventas. No olvidemos que también estuvo en American Idol, donde percibió un salario de $12 millones USD al año.

¿Cuál es la fortuna de Ben Affleck 2024?

De acuerdo con Celebrity Networh, la fortuna de Ben Affleck es de $150 millones de dólares. Ha cumplido con diferentes roles en el mundo del entretenimiento, contando actor, guionista, productor y director; su primer hito que Good Will Hunting (1997), que co-escribió con su buen amigo Matt Damon y ganaron un Oscar por mejor guión original —de esta película vendieron los derechos de guión y cada uno recibió $300 mil dólares por hacerlo.

Aún en el mundo de Hollywood, lo más destacado de Affleck fue Raindeer Games (2000) por el que recibió un pago de $6 millones y por Pearl Harbor (2001) cobraba $250 mil dólares al día. Aunque Daredevil (2003) y Gigli (2003, la película que hizo con Jlo) no fueron particularmente exitosas, se llevó $11.5 millones y $12.5 millones de dólares respectivamente por actuar en ellas (vía Celebrity Net Worth). Lee aquí: Ben Affleck y Jennifer Garner: ¿qué causó el primer divorcio del actor?.