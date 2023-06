Esmeralda Pimentel: Deconstruyendo la feminidad, la belleza y su poder

En una íntima charla con Harper’s Bazaar en Español, Esmeralda Pimentel se revela como todo un referente de autenticidad y libertad de ser ella misma.

Dicen que tanto la belleza como el arte son subjetivos. En palabras de Esmeralda Pimentel, protagonista de la portada junio/julio 2023 de Harper’s Bazaar en Español, “la belleza es aprender a habitarnos en todas las estapas de la vida y cuestionar lo que realmente significa para cada una de nosotras. Sé que no es fácil, pero podemos comenzar por ser congruentes y fieles a nosotras mismas. Hoy vivo la belleza para mí y no digo que lo tengo todo bajo control, pues constantemente me enfrento a la gente que me compara con el resto. Por ejemplo, ahora, yo tengo 33 años y soy testigo de la creencia ante el miedo a envejecer. Obvio veo cómo mi cuerpo va cambiando con el tiempo, sin embargo, he aprendido a habitarme en cada etapa de mi vida, y a despedirme de lo que ya fue; y no querer aferrarme a verme o sentirme de cierta forma”.

Bajo esta premisa y frente a una sociedad que constantemente promueve el cuidado obsesivo por mantener una imagen perfecta, Esmeralda comenta: " Lo mejor suena cliché, pero he entendido que existe toda una industria que se beneficia de que nosotras nos sintamos inseguras con nuestra imagen, nuestro cuerpo y nuestra piel; se aprovechan de que no nos sintamos suficientes para constantemente consumir productos y servicios creyendo que necesitamos cuestiones externas para estar completas”. Sin embargo, ha sido parte de un proceso para conocerse y ser fiel a sí misma, lo que la ha llevado a construir su propia idea de belleza, estilo y amor propio. “He aprendido a no romantizar el amor propio; debemos saber que hay subidas y bajadas. Que hay momentos en lo que nos vamos a sentir bien o no con nosotras mismas, pero todo es válido y no pasa nada”.

¿Cómo te encuentras en este momento?

Me siento feliz y sumamente orgullosa de todo lo que está sucediendo. Estoy en un momento en el que no lo puedo creer. También me siento un poco abrumada, no voy a mentir, porque estoy trabajando mucho, pero, ante todo, estoy agradecida con las mujeres y mi equipo que siempre me sostienen y me apoyan.

¿Te has acostumbrado a llevar este ritmo de vida?

Sobre todo, no me la creo. Para mí, estar en televisión o hacer esta portada es un sueño hecho realidad en todos los sentidos. El ver la respuesta de la gente, para mí es la principal señal de que lo estoy haciendo bien y es una gran motivación.

¿Existe cierta presión por cumplir con la gente que te sigue al llevar una vida y uan carrera pública?

Lo que he aprendido es a ser auténtica, libre y a mostrarme tal cual soy. Creo que, por muchos años, reprimí muchas partes de mí, porque siempre fui considerada caótica o problemática por levantar la voz. Por tal situación se me cerraron muchas puertas y la gente me juzgó, y claro que tuve miedo, pero hoy sé que, gracias al feminismo y a mujeres que admiro y que me acompañan, he podido comprender que, en la medida que sea yo, las puertas se abren y consigo conectar realmente con la gente. Y claro que, al estar en una situación privilegiada, con este altavoz, con este acceso a proyectos sumamente públicos, sí es una responsabilidad, pero también es una oportunidad para cuestionarme, deconstruirme y aprender todo los días. Hoy asumo esta responsabilidad con mucho orgullo y con humildad.

Esmeralda Pimentel en Harper’s Bazaar en Español Alejandro Salinas

¿Qué te hace ser fiel a ti?

Para empezar, saber decir que “no” cuando algo no es correcto para mí. Saber decir que “no” a un proyecto cuando no tengo libertad creativa, o donde el personaje o la historia sigue teniendo rasgos patriarcales, pues esas son las historias que ya no quiero contar. En cuanto a la moda, sentirme cada vez más cómoda, dejar de usar maquillaje, zapatos o looks que no me hacen sentir libre o que no me representan. El saber descansar, dentro del caos de compromisos y trabajo, poder atesorar mis momentos a solas, con mis perros, con mi familia o mis amigas. Todo ello me hace ser más fiel a mí.

¿Qué representa hoy para ti el feminismo?

Lo que he entendido es que son distintos “feminismos”. Ser mujer no es ser una sola cosa ni un solo concepto, pues hay tantas historias como mujeres en el mundo, y saber que cada una de nosotras lleva su propio proceso, revolución, batalla o heridas. Y, sobre todo, entender que yo tengo una posición de privilegio por mi imagen, mi color, mi posición o mi carrera, pero que todo eso puedo aprovecharlo en favor de las demás. También, hacer comunidad es algo que se repite mucho, pero es necesario hacerlo hasta que se vuelva una realidad. Con el tiempo, he aprendido a confiar en las mujeres y ellas me han enseñado a confiar en mí. Mi proceso en mi feminismo es el que yo necesito y que es correcto para mí.

¿Consideras que hoy día hay un mayor apoyo entre mujeres?

Yo creo que hay mucho apoyo. Es maravilloso ver cómo, a donde sea que vaya, veo a las mujeres apoyándose entre sí, confiando y admirándonos cada vez más. Creo que hemos roto con estas creencias de rivalidad entre nosotras. Y tampoco hay que romantizarlo, pues se vale cuando no congeniamos con las demás o cuando nos lastiman y debemos poner límites, pero claro que creo que las cosas han cambiado y eso lo vemos en las calles, en la casa y en los medios. Yo creo que las mujeres estamos cambiando todas las industrias y es gracias a que estamos trabajando en equipo.

Esmeralda Pimentel en Harper’s Bazaar en Español Alejandro Salinas

¿Qué significa para ti ser mujer?

Para mí, ser mujer significa poder, y me encanta poder decirlo porque, por muchos años, las mujeres no nos sentimos identificadas con esa palabra. Antes, al ser una mujer fuerte, también eras rechazada. Hoy, el poder representa la posibilidad de cambiar la narrativa, empezando por mí.

Bajo el reflector

“Para mí la moda es una gran herramienta y posibilidad para representarnos y ser quienes somos. Siempre lo he dicho: cuando yo me siento cómoda o cuando visto algo que me representa y que potencializa mi poder, identidad y libertad, siento que lo puedo tener todo”, asegura la actriz y productora que hoy es, sin duda alguna, un referente de la moda. “Me divierte la idea de ser un referente, pero también me entusiasma. Pero, para mí, es fundamental sentirme cómoda, libre y sensual en mi propia piel. Hoy creo que, en lugar de buscar agradarle a los demás, debemos buscar la aprobación personal”.

¿Cómo ves la industria de la moda en la actualidad?

Creo que cada vez hay más diversidad, propuesta y creatividad. Hay también una mayor posibilidad de elección para todos los gustos. Además, cada vez son más las mujeres al frente de las mejores firmas.

Esmeralda Pimentel en Harper’s Bazaar en Español Alejandro Salinas

Recientemente se dio a conocer que eres la nueva embajadora de Montblanc, ¿cómo te sientes al respecto?

Me siento sumamente entusiasmada de ser su embajadora y de compartirlo con grandes compañeros. Esta alianza llegó como una gran sorpresa, regalo y responsabilidad. Me encanta la firma y estoy feliz.

¿Qué representa para ti el ser imagen de la firma?

Es un honor que me consideren y me encanta ser parte de ese grupo de compañeras y compañeros que están siendo la imagen de una gran firma. Me encanta, pues representa mi voz y yo la de ellos.

Esmeralda Pimentel, en escena

“2023 está siendo un año en el que no he parado para nada y según lo veo, no va a parar. Ahora estoy empezando el segundo proyecto de cuatro, a la par de mi casa productora Ellas Cuatro. Sin embargo, he aprendido a dividir mis tiempos y a saber estar al cien por ciento en cada compromiso que estoy adquiriendo. Me urge poderles contar acerca de los nuevos proyectos y personajes que me representan, me confortan y me hacen crecer. Sobre todo, estoy muy sorprendida de ver que el set cada vez es más seguro y divertido. Además, actualmente hay muchas más oportunidades para conocer a nuevo talentos tanto al frente como detrás de las cámaras.

Recientemente estrenaste Montecristo, la nueva producción de Vix+, ¿qué nos puedes contar al respecto?

Es un proyecto muy significativo por el momento de vida que estaba atravesando, pues recién había terminado una relación que me dejó con el corazón roto y la posibilidad de irme a España y empezar de cero en muchos sentidos, me cambió la vida. Además, contar una historia que me encanta, fue como tener la oportunidad de volver a empezar, sitiéndome auténtica y libre. Estoy muy agradecida con el equipo, pues diseñamos un personaje que no iba a usar tacones y que iba a estar cómoda siempre, que su foco iba a ser su personalidad, inteligencia y habilidades. Me permitieron crear y proponer. Sin duda fue un proyecto que disfruté mucho.

Esmeralda Pimentel en Harper’s Bazaar en Español Alejandro Salinas

¿Qué representa para ti el poder proponer y ayudar en la construcción de tus personajes?

Todo proyecto y todo personaje es la suma de las visiones del director, guionista, actores y los diversos departamentos que conforman una producción. Desde que me proponen un nuevo personaje, me gusta conocer al equipo para tener un diálogo antes de aceptar, para saber qué tanta libertad creativa voy a tener y, a partir de ello, saber si sumarme o no a un proyecto, obviamente respetando el lugar que tiene cada uno, dentro del set, pero sí creo que la colaboración suma y hay que hacerlo a favor de los personajes y de las historias. Creo que, desde que tomé este lugar mucho más proactivo a favor de los proyectos, hay quienes me abren o no las puertas, pero es una responsabilidad que asumo con mucho orgullo.

¿Cómo te sientes de ser parte del cambio en la industria y en la narrativa de las historias y los personajes?

Creo que soy un eslabón más en esta cadena de mujeres que están cuestionando y cambiando la industria. Sí creo que hacen falta más mujeres y diversidad en la toma de decisiones de un proyecto. Sin embargo, sí me siento parte del cambio y es algo que quiero fomentar no solo como actriz sino como productora, y eso es parte de la propuesta que tenemos con nuestra casa productora Ellas Cuatro, pues queremos que la creación de los personajes y las historias sean un trabajo entre todos.