Valentina Ferrer: La vida bajo sus propios términos

Valentina Ferrer confirma su estatus como una poderosa fuerza y voz latina dentro de la industria de la moda con la campaña ‘Be Your Own Boss’.

Madre, modelo, empresaria; She’s All That. Valentina Ferrer es una mujer que deslumbra por su fortaleza y generosidad. Ahora, vive la vida bajo sus propias reglas y no hay nada que la detenga.

Valentina Ferrer. Top, gabardina, falda y lentes: BOSS Christopher Thomas Smith

Valentina Ferrer: A Force to be Reckoned With

Un día perfecto en Miami. El sol radiante y la brisa fresca son los ingredientes ideales para una sesión de fotos con una mujer que se ha convertido en una nueva versión de Wonder Woman.

Valentina Ferrer llega al ser para la sesión de fotos de Harper’s Bazaar con toda la actitud. Una noche antes, desfiló en el Miami Fashion Show de Boss, confirmando su estatus como una poderosa fuerza y voz latina dentro de la industria de la moda. A finales del año pasado también caminó para la marca en su desfile en Milán.

Valentina Ferrer - Look completo: BOSS Christopher Thomas Smith

Su multifacética personalidad, así como su autenticidad, fortaleza y espíritu libre la hacen perfecta para ser portavoz del impactante rebranding que actualmente tiene la firma con su campaña ‘Be Your Own Boss'.

A pesar de una vida en constante movimiento entre Nueva York, Los Ángeles y el resto del mundo, la argentina tiene claras sus prioridades: su pequeño hijo Río, su pareja –el músico J Balvin– y su crecimiento como empresaria –es fundadora y CEO de Kapowder Superfoods, marca de suplementos veganos de wellness y belleza–. Valentina sigue adelante con total naturalidad, ella puede con todo.

Valentina Ferrer - Top y brazalete: BOSS Christopher Thomas Smith

En el photoshoot está en “modo modelo”, posando con la colección SS23 de Boss –prendas desenfadadas de aire minimalista, que van desde femeninos vestidos y transparencias hasta powersuits y acentos de menswear en una paleta neutra y una alta dosis de coolness–, con una actitud super profesional y cálida con todo el equipo. Eso sí, ella siempre ofrece su input creativo en cada look y propuesta fotográfica.

She’s All That

Valentina ha enfatizado que le gusta poner su visión en los estilismos y todos sus proyectos relacionados con la moda. De ahí que la sinergia con Boss y su director creativo, Marco Falcioni, sea perfecta, dada la libertad que le ofrecen para poner sobre la mesa sus propias ideas cuando trabaja con ellos.

Valentina Ferrer - Look completo: BOSS Christopher Thomas Smith

En la sesión de fotos, la modelo se mueve con soltura en el muelle, a un costado de las palmeras, en el patio e incluso dentro de una estrecha bañera de la casa que funge como locación. El cansancio de los días ajetreados no se refleja en su rostro ni en su diposición a colaborar.

Sigue emocionada con el desfile de la noche anterior. El rush de haber caminado junto a íconos como Naomi Campbell, Pamela Anderson, Amber Valletta, Candice Swnepoel, Mariacarla Boscono, por solo mencionar algunos, sigue ahí. Pero más que nada, la motiva todo el camino que le falta por recorrer y las experiencias por vivir, por seguir siendo una spokesperson para la comunidad latina y para las mujeres.

Queda mucha historia por escribir y Valentina estará ahí, sacando la mejor versión de sí misma y siendo una fuerza incansable.