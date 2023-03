Cici Tamez: Fuerza femenina

La modelo mexicana Cici Tamez, quien arrasó en la pasada edición de New York Fashion Week, protagoniza la portada de Marzo 2023 de Harper’s Bazaar.

Cici Tamez es una de las modelos más exitosas y prometedoras en el panorama internacional en la actualidad. Una mexicana que está derribando conceptos y prejuicios obsoletos de lo que significa ser mujer hoy. por Álvaro Valadez La moda vive en torno al universo femenino, musas y creadoras, las mujeres son para la moda el principio y el fin. Hoy más que nunca ellas construyen y revitalizan a la industria, ejerciendo su poder, desarrollando su talento y alzando la voz a favor de un mundo que no sólo sea bello, sino más importante, de un presente con una mirada hacia un futuro más justo, libre y equitativo para todes. Nacida en Juárez (Nuevo León), la vida de Cici Tamez es un claro ejemplo de como las mujeres del siglo XXI rechazan cualquier etiqueta o convencionalismo social para escribir libremente sus historias de vida y así descubrir su camino personal hacia el amor propio y la autorrealización. Radicada en Nueva York y con más de 5 años de carrera, Cici Tamez es una mujer trans que ha cautivado a las principales firmas de lujo como Bottega Veneta, Gucci, Moschino, Off-White, Diesel, GCDS o Peter Do, además de aparecer en portadas y editoriales en todo el mundo.

Lejos de las tendencias, el miedo a “no encajar” y a las percepciones ajenas, Cici Tamez nos recuerda que el éxito y la plenitud –personal y profesional– son el resultado de ser nuestra versión más auténtica y que conectar con nuestra esencia es la mayor de las victorias.

¿Cuándo nace tu interés por la moda? y ¿Cómo inicias tu carrera como modelo?

Siempre me gustó la moda y me interesó mucho expresarme a través de mi apariencia. Soy una chica bastante “dark” y gótica por lo que me expresaba a través del maquillaje, el pelo y la ropa, no me interesaba la alta moda o las modelos porque era algo muy lejano a mi entorno y prácticamente inexistente. La primera vez que me preguntaron si quería ser modelo fue al terminar la escuela, una amiga fotógrafa me invitó a modelar para su proyecto final de la universidad. Ahí me enamoré de esto, sentí el primer flashazo y dije esto es lo mío, esta es mi pasión. Amo estar frente a las cámaras y comunicar a través de mi mirada y mi imagen.

Cici Tamez para New Icon Models lleva look Gucci y joyas de Cartier | Fotografía: JUANKR

¿Qué significa la moda en tu vida? ¿Cómo ha impactado en tu identidad?

En mis inicios como modelo tenía el síndrome del impostor, sentía que no debía de estar donde estaba, que no encajaba o no merecía estar ahí. Con el tiempo esto cambió y aprendí que sí tengo el valor que la gente me da y también el profesionalismo necesario, he crecido como persona a través del modelaje. Otra cosa que cambió radicalmente fue mi entorno, cuando me fui a la Ciudad de México me enamoré de la ciudad, me di cuenta de cosas que viviendo en Nuevo León no conocía porque no existen, por ejemplo conocí muchas personas abiertamente trans, con lo cual pude hacer más amistades que me ayudaron a crear una hermandad y una comunidad. En mi ciudad, siempre me sentí que era un personaje y tenía que actuar y vivir de una manera que no soy, ser parte del molde y yo nunca encajé en el molde. Tuve que salir de ahí para encontrarme.

Poco se habla de las dificultades y la complejidad de una profesión como el modelaje, desde cumplir con ciertos estándares de belleza hasta los sacrificios personales ¿Crees que la industria de cierta manera cosifica y deshumaniza a las y los modelos?

Como industria definitivamente sí, el modelaje todavía no está diseñado, regulado, ni sensibilizado para brindarnos ese valor como personas. En los trabajos que he realizado siempre me han tocado buenas experiencias, se me ha tratado como una persona y se me ha permitido expresarme y ser yo misma. Sin embargo, en castings o fittings sí me ha tocado ser “un número” más junto a todas las modelos, una especie de fábrica de robots. La cosificación sí llega a afectar tu sentido de individualidad.

Cici Tamez para New Icon Models lleva look Gucci y joyas de Cartier | Fotografía: JuanKr

Respecto al discurso acerca de la diversidad que la moda ha generado en los últimos años ¿Consideras que es algo genuino que se vive de manera real en el modelaje? o ¿Se trata de una estrategia de comunicación y marketing para cumplir con ciertas cuotas que hablen de un nivel de inclusión?

Eso sí lo he visto y lo he vivido, una vez hice un casting de varios días para el desfile de una marca grande y me tocó ir el primer día al casting general, otro en donde éramos casi puras mexicanas, al siguiente sólo modelos trans y finalmente un casting “street style” con gente tatuada, gótica, etc. Ahí sí me sentí encasillada y entendí que me estaban llamando por ser mexicana, o por ser trans, o con un perfil “freak”. Sí fue muy clara la intención de llenar ciertos números o perfiles de modelos. Claro que ha habido un avance y existe mayor diversidad, pero ojalá en un futuro siempre nos seleccionen por ser nosotras mismas.

¿Cómo has encontrado y desarrollado tu camino hacia la aceptación y el amor propio?

Siempre he tenido mucha seguridad referente a mis pensamientos y mis emociones, nunca me he quitado valor a mí misma por como me siento o pienso. Sin embargo, por mucho tiempo me he quitado valor por mi apariencia y mucho de eso tiene que ver con la disforia de género que he llegado a sentir en mi vida. Hoy ya no me afecta como hace algunos años, definitivamente mi camino siempre estuvo más relacionado a que mi exterior estuviera alineado con mi interior. Yo nunca he dudado de mi existencia como mujer, siempre me he sentido así desde que tengo la percepción del género, yo siempre me sentí una mujer. Lo llegué a dudar pero desde la percepción de los demás, no de la mía.

Cici Tamez

Con tu éxito y el alcance que has logrado como modelo ¿Sientes la responsabilidad de alzar la voz y tener una postura respecto a temas que te interesan o te involucran? ¿Te resulta importante defender o promover ciertas causas de manera pública?

Nunca he sentido la necesidad de hablar por un grupo, pero sí siento la responsabilidad de representar a todas las comunidades a las que pertenezco, demostrando que no sólo debemos ser visibilizadas sino elevadas. Yo estoy en un punto de intersección, no sólo soy una mujer trans, también soy mexicana y en ambos casos represento a una minoría en esta industria. Por esta razón si tengo el compromiso de demostrar el nivel, el talento y el valor que tenemos. Para mí también es importante que se deje de sexualizar a las mujeres, en especial a las mujeres trans porque eso también es una manera de cosificarnos y limitar nuestro potencial como seres humanos. Los medios de comunicación y la industria pornográfica han sido una parte clave en esta sexualización, esto nos hiere bastante y nos quita humanidad, en lugar de que se nos vea y se nos trate como lo que somos, mujeres.

¿Cómo se vive y se siente ser mujer en México en el año 2023?

En los últimos años no he vivido en México pero siempre que voy es un recordatorio de lo bonito y lo feo que es nuestro país. En Ciudad de México me siento cómoda más no segura, y no me gusta estar sola porque sí tengo miedo debido a la violencia. Las mujeres vivimos con miedo y aún más si hablamos de las mujeres trans. Extorsiones, golpes, violaciones, asesinatos y más cosas terribles son una realidad para las mujeres en México. Como país y sociedad tenemos mucho que cambiar y sanar para entender el valor de las mujeres, y comprender que las mujeres trans no somos creaturas subhumanas. Cambiar o transitar de género no te quita ningún valor como persona.

Cici Tamez para New Icon Models lleva look Gucci y joyas de Cartier | Fotografía: JuanKr

¿Qué representa para ti protagonizar nuestra portada de marzo?

¡Estoy muy feliz! Es mi primera portada individual en México y yo amo a mi país, para mí México lo es todo, es mi familia, es mi casa. Finalmente y después de tantos años de trabajo y sacrificios por fin tengo mi portada en México. Creo que es importante que se visualice a las modelos mexicanas y a las mujeres trans con la sabiduría, la elegancia y la dignidad que tenemos.

¿Cuáles son tus planes y metas en un futuro cercano?

Soy una mujer de metas, no soy tan estricta o me obsesiono por cumplirlas pero siempre me gusta ponerme objetivos. El año pasado la plataforma models.com me seleccionó para ser parte de su Hot List, un ranking global donde aparecen las modelos del momento, quiero seguir trabajando duro para entrar en su Top 50 de modelos internacionales. Para esto debo de seguir apareciendo en portadas, desfiles, campañas y editoriales. En el aspecto personal mi meta es seguir feliz con mi novio con quien tengo una relación desde hace varios años.

El número de Marzo 2023 de Harper’s Bazaar México con Cici Tamez en la portada saldrá a la venta en los próximos días.

