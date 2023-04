Claire Foy: El poder de la palabra

Claire Foy aborda el poder de la palabra en la película Ellas Hablan, ganadora del Oscar 2023 a Mejor Guion Adaptado.

Claire Foy (Gran Manchester, 1984) se acaricia el pelo hacia atrás con una gracia elegantísima mientras observa lo que sucede tras el ventanal de su casa en Londres. El sol se refleja en las solapas de los libros de la biblioteca que se encuentra tras sus espaldas. Con camisa de botones blanca y unos ojos más zarcos que el cielo, reconduce su mirada hacia mí y esboza un firme “No creo que vuelva a vivir una experiencia como la que he vivido en esta película”.

Se refiere a Ellas hablan (Women Talking), el filme dirigido por Sarah Polley y adaptado de la novela de Miriam Toews del mismo nombre, cuya buena crítica la ha llevado a entrar en el Top 10 de las Mejores Películas del Año del American Film Institute (AFI) y recibir el Oscar a Mejor Guion Adaptado. Entre un reparto de mujeres estelar (Rooney Mara, Jessie Buckley, Frances McDormand...) se encuentra Foy, que da vida a Salomé.

A Claire Foy la hemos visto en la miniserie de la BBC, Little Dorrit (2008), en Season of the Witch (2011); ha sido protagonista de series como The Promise (2011) o Crossbones (2014), Wolf Hall (2015), entre muchas otras. Algo curioso en la carrera artística de Foy es que los papeles más importantes que ha interpretado han sido el de mujeres de gran poder.

“Siempre he interpretado a mujeres de gran poder y no creo que haya interpretado a alguien como Salomé, que haya sido tan honesta con ella misma. He aprendido a no huir de la gente que quieres por sólo lo que ves. Y eso es muy poderoso”.

La vimos en A Very British Scandal (2021) como la Duquesa de Argyll, en First Man (2018) como la esposa de Neil Armstrong o como la reina Isabel II en las primeras dos temporadas de The Crown, serie por la que consiguió el Globo de Oro a Mejor Actriz, dos premios Emmy y dos premios del Sindicato de Actores (SAG).

En Ellas hablan, la interpretación de Foy va más allá de cualquier otro personaje que haya interpretado jamás. El contexto en el que se enmarca la historia es el de la violencia patriarcal. Un grupo de mujeres y niñas que viven en una colonia religiosa menonita en la que los hombres de su comunidad llevan años abusando de ellas, colándose en sus habitaciones por las noches y drogándolas para agredirlas sexualmente, para después echarle la culpa a Satán o a ellas mismas: “Es una historia de imaginación femenina...”.

Pero las excusas religiosas ya no bastan y las mujeres aprovechan que los hombres no están para plantear una conversación revolucionaria con un margen de tiempo de 24 horas para actuar. Tres opciones: ¿Quedarse y luchar? ¿Marcharse? ¿No hacer nada? Salomé es la primera de las mujeres en hablar en la asamblea: “No puedo perdonarlos. No los perdonaré".

¿Está de acuerdo Foy con lo que afirma su personaje? “Lo hice en ese momento. Pienso que tanto ella, su hija de cuatro años (que fue violada) y el resto de mujeres, han sufrido. Salomé tiene el derecho de no olvidar. Creo que muchas veces el perdón es forzado por las personas que necesitan ser perdonadas. Y eso no es justo. Tal y cómo se dice en la película, no puede ser forzado, tiene que salir de ti y eso puede tardar milenios o quizás toda una vida”.

“Un grupo de mujeres compartiendo entre ellas sus experiencias es a veces más poderoso que hablar con alguien que nunca te escuchará. Creo que lo que muestran las mujeres de la película es la capacidad de hacer eso mismo”.

¿Fue necesario contar una historia tan delicada desde la perspectiva de una mujer? “No sé si fue necesario contarla desde una perspectiva de una directora, pero sí que lo fue desde una perspectiva de alguien como Sarah. No he trabajado con alguien como ella antes y no sé si es porque es una mujer o por las experiencias que trae la vida; experiencias reales de mujeres reales. ¿Sabes? Creo que ella ha hecho cosas que nunca había visto en ningún otro director. Si yo tenía una idea, ella se paraba a escuchar; hizo sentir al resto de la gente del equipo tan importante como ella”.

Foy es rápida y autocrítica cuando habla de los temas más delicados. Piensa antes de hablar. No lo ha pasado especialmente bien en el pasado, por eso tan común que nos sucede de vez en cuando. Eso de sentirnos constantemente bajo el Síndrome del Impostor le persiguió desde que era adolescente hasta hace relativamente poco. A la vez, ha sido valiente y certera, interpretando a personajes como el que da vida en Ellas hablan.

“Me gustaron todos los retos que fueron surgiendo, así como el carácter de Salomé, que es fuerte protectora de su hija. Fueron muchos retos y todos fueron maravillosos por diferentes razones. No creo que estar aburrida cuando estás ejerciendo un trabajo tan afortunado y privilegiado sea un buen sentimiento como actriz. Yo sentí todo lo contrario: estuve en una habitación rodeada de actores a los que les debo el impulsarme a hacerme preguntas sobre mi propia actuación, la aproximación al personaje... También les debo sentirme preparada cada día para ir al set. El ser abierta, curiosa y no dudar. Creo que los retos fueron el sueño en sí mismo”.

Sobre el abuso de poder o más bien sobre cómo se podría plantear esta cuestión en los diferentes casos en los que nos encontramos, como mujeres, en nuestro día a día; sobre el sentirnos cohibidas en diferentes situaciones mundanas, Foy cuenta que, en realidad, no tenemos por qué tener una conversación con personas que no queremos escuchar. “No tienes por qué romper la pared que existe entre las personas que no quieren escuchar. En vez de eso, una acción colectiva, una conversación colectiva. Un grupo de mujeres compartiendo entre ellas sus experiencias es a veces más poderoso que hablar con alguien que nunca te escuchará. Creo que lo que muestran las mujeres de la película es la capacidad de hacer eso mismo, incluso cuando muchas de ellas no comparten la misma opinión. Y eso está bien. No todas las voces tienen que tenerla”.

“Yo creo que el verdadero poder está en levantarse y proclamar quién eres y no tener miedo a la reacción que vas a obtener”.

Sobre la elección de interpretaciones de mujeres fuertes y poderosas, las dos reímos cuando comentamos su presentación en el show Saturday Night Live, donde en uno de los gags mencionó que cada vez hay más mujeres involucradas en política, más mujeres elegidas. Y dijo: “Que sigan saliendo... para que yo pueda seguir interpretándolas”. Se crea un silencio y Foy piensa.

“Creo que Salomé ha tenido un gran impacto en mí en ese sentido... Siempre he interpretado a mujeres de gran poder y no creo que haya representado a alguien como ella, que haya sido tan honesta con ella misma. Siento que he aprendido a no huir de la gente que quieres por sólo lo que ves. Y eso es muy poderoso. Pienso en poder, seguridad y cómo la gente actúa sólo porque se sienten inseguros o a partir de la inseguridad, porque son en parte muy débiles. Yo creo que el verdadero poder está en levantarse y proclamar quién eres y no tener miedo de la reacción que vas a obtener”.

“Aparentemente las vidas de estas mujeres son... ‘Material cinematográfico’. ¿Sabes a lo que me refiero? Va sobre la vida de estas mujeres que viven en un tipo de sociedad muy cerrada, muy doméstica y proclamada para ser de alguna manera una vida menor a la de los hombres de la comunidad. Después ves que en realidad estas mujeres están llenas de amor, de vida, de aventura, de conocimiento, de filosofía, de humor y son tan dinámicas y.... Sólo quiero interpretar... Sólo quiero ver a más mujeres que conozco en mi propia vida, quiero ver más alienaciones, no sólo grandes historias porque realmente no creo que me apetezca representar a la próxima mujer presidenta, quiero interpretar a la vecina de al lado que escuchaste que vivió una gran experiencia”.

Sobre esto, sobre el éxito es imposible no sacar el tema de The Crown y su proclamación como estrella internacional. La serie le valió dos Emmys y un Golden Globe. Le dio vida a una joven Isabel II. Después vino un éxito bastante fuerte, por parte del público y de la crítica, pero .. ¿qué significa esto para Claire?

Dato curioso: En el set de Ellas hablan fue necesaria la presencia de un terapeuta, especializado en trauma y memoria, disponible durante todas las horas que duró el rodaje.

“No creo que el éxito para mí venga desde fuera. Conseguir algo cuando no crees en ti mismo o cuando no sientes que seas merecedor de ello te hace sentir muy vacía. Lo digo por experiencia”. (Silencio) “Me refiero a cuando llegas a ese punto en el que dices '¡Lo he hecho!’ pero realmente te sientes deprimida porque no lo estás sintiendo de veras. (Risas). Puede ser respecto a cualquier otra cosa, lo más diminuto. Creo que ponemos mucho énfasis en el éxito sin logros de manera muy rápida en la sociedad. Puedes ser exitoso llevando tu negocio, o siendo padre... Podrías relacionar el éxito en tu vida con la manera consciente en la que vives. O... ¡También puedes subir una montaña de manera exitosa! Lo veo así porque he vivido experiencias en las que me han dicho que soy exitosa y no lo sentía. Así que eso es lo que significa para mí".

Claire Foy es una gran conversadora a la que no le da miedo contar con gran detalle lo que siente o cómo lo piensa. De alguna manera se hace sentir auténtica y, como ella apunta, ‘consciente’. Hay algo en su personalidad que hace imaginar a la niña que fue antes de las películas. La última pregunta se vuelve obvia. ¿Cómo era Claire Foy durante esos años y qué le diría ahora a la niña que era entonces? “Oh... Le diría: ‘No pasa nada, lo superarás y yo estaré allí en el otro lado’”. (Silencio). “No cambiaría nada de lo que he hecho en mi vida, pero definitivamente me habría dado más mimos a mí misma”.

Al poco de volver a escuchar la entrevista con Claire recuerdo una frase de la poeta griega Safo de Lesbos, que una vez se atrevió a decir: “Alguien nos recordará / digo yo / incluso en otro tiempo”. Ellas hablan y hay que escucharlas.