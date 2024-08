Emily in Paris: quién es el novio de Ashley Park que la ayudó en su diagnóstico de sepsis

Cupido realmente está en París... pero hablamos de Emily in Paris. Aunque el gran éxito de Netflix sigue las aventuras de su titular heroína estadounidense, fue su co-estrella Ashley Park (en el papel de Mindy Chen) quien encontró una verdadera historia de amor con su compañero de set Paul Forman (en el papel de Nicolas de Leon). Ambos aparecieron muy enamorados en la premiere de la cuarta temporada de la serie, pero detrás de la línea del tiempo de la relación vinieron algunos obstáculos que juntos lograron atravesar. ¿Quién es la pareja de Ashley Park que la ha ayudado en la enfermedad? Lee aquí: Esta es la fecha para el estreno de la parte 2 de Emily in Paris.

¿Cómo conoció Ashley Park (Emily in Paris) a su novio Paul Forman?

Sus personajes iniciaron un romance en la temporada 3, pero hicieron público este noviazgo en vida real en enero de este año. La flama se encendió poco a poco: Ashley se había prometido a sí misma no volver a salir con actores, hasta que Paul le cambió la jugada. “Al principio sólo éramos amigos [...] y una de las primeras cosas que me dijo fue, ‘nunca he salido con una actriz’”, reveló Ashley en una entrevista.

Park (33) consideraba que su compañero de reparto Forman (30) era bastante atractivo, “nunca caería por alguien que luce tan imecable”, reveló la actriz, "éramos amigos, pero muy platónicamente salíamos”. Todo cambió cuando Ashley le pidió que la acompañara a un voluntariado para refugiados de Ucrania en Polonia —y para entonces, él ya había confesado que tenía sentimientos por ella—; lo que la hizo cambiar de opinión fue su comportamiento tan paternal y humano con los niños refugiados. “Nunca había estado con un hombre blanco cis género que sea tan generoso o tan bueno para trabajar con él en el set”, confesó Park. Hicieron público su noviazgo después de un año y medio.

¿Qué le pasó a Ashley Park de Emily in Paris?

Ashley sufrió de sepsis, que es la respuesta abrumadora y extrema de su cuerpo a una infección. Lo que comenzó como un caso aparentemente común de amigdalitis se agravó rápidamente en un choque séptico crítico mientras estaba en las Maldivas con Paul, esta condición potencialmente mortal afectó a varios de sus órganos y requirió atención médica inmediata. “No sé qué habría hecho sin él. Todos los demás estaban del otro lado del mundo”, confesó la actriz en la entrevista citada, quien acudió de inmediato a urgencias en esas vacaciones.

Ashley, quien también salió en Joy Ride (2023), también ha sido abierta sobre su diagnóstico de leucemia a los 15 años. En su post sobre la sepsis, le agradeció a su novio por todo el apoyo: "Agradecida, sobre todo, con Paul Forman por estar incondicionalmente a mi lado durante todo esto. Calmaste mis miedos y me sostuviste a través de ambulancias, tres hospitales extranjeros, una semana en la UCI, aterradoras salas de urgencias, innumerables escaneos, pruebas e inyecciones, dolor insoportable y tanta confusión, todo mientras estábamos solos al otro lado del mundo, lejos de quienes conocemos. Te amo, Paul. Más de lo que jamás podré expresar".