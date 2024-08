Esta es la fecha para el estreno de la parte 2 de Emily in Paris

La Temporada 4, Parte Uno de Emily in Paris es un torbellino de complicaciones románticas, desafíos profesionales y aventuras parisinas —pero no esperábamos menos. La trama principal gira en torno a la vida amorosa de nuestra americana favorita, que toma un giro dramático, y mientras esperamos quizá a una quinta temporada, te decimos cuál es la fecha de estreno de la segunda parte de Emily in Paris.

Sinopsis temporada 4 de Emily in Paris

Emily no deja de pensar en los dramáticos acontecimientos de la boda fallida de Camille y Gabriel: siente algo muy fuerte por dos hombres, pero ahora la ex de Gabriel está esperando un bebé, y Alfie ha confirmado lo que más temía sobre ella y Gabriel. En el trabajo, Sylvie se ve obligada a afrontar un complejo dilema de su pasado por el bien de su matrimonio, y el equipo de la Agencia Grateau se enfrenta a una reestructuración de personal. Mindy y la banda se preparan para Eurovision, pero se quedan sin dinero y deben aprender a ser ahorrativos. La química entre Gabriel y Emily es innegable mientras trabajan juntos para conseguir una estrella Michelin, pero todo lo que han soñado corre peligro debido a dos grandes secretos.

¿Cuándo estrena la parte 2 de Emily in Paris?

La cuarta temporada de Emily en París estará dividida en dos partes de cinco episodios cada una. La parte 1 se estrenó el 15 de agosto de 2024, seguida por la parte 2 el próximo jueves 12 de septiembre de 2024. Como dato curioso, esta es la primera temporada en la que Emily no está llevando tacones.