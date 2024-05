Eiza González en el look más londinense con micro shorts y gabardina

Eiza González formó parte de la front row del show de Gucci Cruise 2025, la colección debut de Sabato De Sarno como director creativo de la firma. Tomando lugar en Londres, el Tate Museum vio un desfile de moda y celebridades con este evento tan esperado, pero fue el look de la actriz mexicana que tuvo todas las London vibes en medio de la temporada de primavera/verano 2024.

Así lució Eiza González en el Cruise Show Gucci 2025 en Londres

Lo que vimos en Eiza fue un conjunto monocromático con el que se robó todas las miradas y los corazones, pues fue digno de un look elegante pero sin dejar de lado la comodidad o el sentido desenfadado. Un top estilo corsé con micro short y discreto cinturón delgado en color camello, combinado con una gabardina de efecto degradado con pedrería en el ya famoso color Rojo Ancora (instaurado por De Sarno), con botas oscuras hasta la rodilla con detalle de cierre frontal. Tan solo hace una semana ya habíamos visto a la actriz mexicana en acción pasando por la alfombra blanca de la Met Gala, donde usó un vestido en símbolo de una flor de su país de origen. A sus 34 años, González dijo en una entrevista que “sorprendentemente, me gusto mucho más físicamente en este momento que en mis veinte. Y parte de eso, obviamente, es madurar y aceptarse a uno mismo y hacer todo el trabajo duro, pero también creo que me veo mejor. De hecho, creo que estoy envejeciendo de una manera que personalmente me gusta”.

Entre el resto de asistentes al show Cruise de Gucci estuvieron Paul Mescal, Dua Lipa, Salma Hayek y Mark Ronson, todos listos para presencial el debut de Sabato De Sarno.