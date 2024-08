¿Cuándo veremos a Yalitza Aparicio de nuevo en el cine?

Fue en 2018 que con la película Roma, de Alfonso Cuarón, el público tuvo una respuesta muy marcada por su protagonista: Yalitza Aparicio. En el papel de Cleo, una joven viviendo en la Ciudad de México en los años 70, fue aclamada por la crítica y los espectadores. Y aunque aquella mujer que conocimos años atrás tras incursionar en la industria cinematográfica, hoy es referente de México para el mundo, no sólo en cuestión de actuación, sino que también lo hace mediante la lucha por la visibilidad, los derechos humanos y la diversidad. Aún así muchos se han preguntado, ¿cuándo veremos de nuevo a Yalitza Aparicio en el cine?

Dónde ha salido Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio ha tenido una presencia constante en el mundo del entretenimiento desde su destacada actuación en Roma, y aunque no ha protagonizado otro largometraje con la misma repercusión, ha participado en diversos proyectos que la mantienen activa en la escena.

Uno de ellos fue el cortometraje Hijas de Brujas, dirigido por Faride Schroeder —actuó junto con Dolores Heredia, en una historia que exploró el misticismo y las leyendas mexicanas desde una mirada femenina. Aparicio salió en el papel de Clara, una mujer que vive en Estados Unidos y que regresa a México para presentarle a su familia a su hija recién nacida. También la vimos en Presencias, película de suspenso de Luis Mandoki donde Yalitza hizo el papel de Paulina.

En cuanto a televisión, salió en un capítulo de Mujeres Asesinas, la serie de ViX+ en la que participaron Cecilia Suárez, Belinda, Dulce María y Verónica Castro. “Es increíble poder contar este tipo de historias en las que hay una vida real detrás de la ficción”, nos contó Yalitza tiempo atrás sobre estos proyectos. En otro momento apareció en Midnight Family, de AppleTV (una serie inspirada en el documental galardonado del mismo nombre que sigue a una familia en Ciudad de México que opera una ambulancia privada, arriesgando sus vidas para salvar a otros mientras enfrentan sus propios desafíos). Por último, salió en la serie de comedia de HBO, Los Espookys, pero fue cancelada después de dos temporadas.

¿Yalitza Aparicio volverá al cine o la televisión?

Ya tiene un rato que la actriz originaria de Oaxaca no anuncia algún proyecto, a pesar de que nos ha deleitado de su presencia en varios festivales de cine, como el de Venecia. Sin embargo, en la entrevista que nos otorgó, confirmó que es muy concisa en los proyectos que acepta o no: “He llegado a rechazar proyectos porque no puedo hacer algo que contradiga mi parte de activista. Si estoy luchando por la diversidad y porque nos dejen de encasillar en personajes, considero necesario luchar a diario”.

En su programa de internet, la periodista Inés Moreno contó que Yalitza se encuentra en Estados Unidos para practicar inglés y entrar en la industria del cine norteamericano, pero que ha regresado a México por otras razones. Aún así, la actriz mexicana no ha confirmado o desmentido esta información —no tiene mucho que la vimos en redes sociales haciendo un viaje por Colombia.

Extrañamos a Yalitza Aparicio en la pantalla grande, pero este sigue siendo solo el comienzo de su gran carrera.