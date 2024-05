Cher cumple 78: quiénes son sus hijos, quién cambió de género y qué pasó con la tutela de uno

A Cher la conocemos por su carrera como cantante —e identidad como ‘la Diosa del Pop'—, pero más allá de las canciones y fabulosos trajes emplumados, hay un lado maternal poco explorado. Cher es madre de dos hijos, producto de sus dos matrimonios, y aunque a lo largo del tiempo se han mostrado muy unidos a su mamá, la cantante de Believe tuvo que ayudar a uno de ellos a seguir un camino saludable y alejado de adicciones, y a otro lo apoyó durante su transición a cambio de género. ¿Qué pasó con los hijos de Cher?

¿Cuántos hijos tuvo la cantante Cher?

Cher tiene dos hijos de sus dos matrimonios. Chaz Bono, nacido como Cherilyn Lakie LaResse (55 años), es hijo de Cher y su entonces esposo Sonny Bono; Chaz se identificó como transexual en 2009 y cambió legalmente su género como hombre y lleva de nombre a Chaz Salvatore Bono. Es actor, músico y autor. Su segundo hijo es Elijah Blue Allman (47 años), hijo de Cher y su esposo, el fallecido rockero Gregg Allman; Elijah es músico y el cantante principal y guitarrista de la banda Deadsy.

¿Qué pasó con el hijo de Cher?

Elijah Blue Allman ha hablado abiertamente sobre sus batallas contra la adicción, por lo que a finales de 2022 Cher solicitó ante el tribunal convertirse en la tutora legal de Elijah, citando preocupaciones sobre sus “graves problemas de salud mental y abuso de sustancias”, temiendo principalmente que usaría su dinero para adquirir droga. Esto al parecer causó una ruptura entre ellos, ya que Elijah se oponía al cuidado de su madre y la tachó de “incapaz” porque “la he visto sufrir de depresión en el pasado y no creo que sea capaz de tomar decisiones apropiadas para mi patrimonio” (vía El País).

Informes mediáticos alegaron que Cher contrató a hombres para sacar a Elijah de una habitación de hotel en Nueva York en una posible intervención, lo cual fue disputado por la entonces esposa de Elijah (Marieangela King, con quien firmó el divorcio en 2024). El tribunal finalmente denegó la solicitud de tutela de Cher en enero de 2023. Pero a la fecha parece que hay soluciones que calman la situación: de acuerdo con El País, “nuevos documentos judiciales revelan que madre e hijo se reunieron en una sesión de ‘mediación privada’” y que juntos, con el juez, están “trabajando para resolver este asunto de manera privada y confidencial”.

Cher y su hijo Elijah Blue asisten al estreno de “Blow” en el Mann’s Chinese Theatre en Westwood, California, Estados Unidos, el 29 de marzo de 2001. getty images

¿Cómo se llama la hija de Cher?

Chastity Sun Bono es su nombre de nacimiento, pero “durante décadas luchó con la sensación de haber nacido en el cuerpo equivocado. Así que a la edad de 40 años, Chastity decidió hacer la transición para vivir como un hombre” (vía NPR). Entre 2008 y 2010 transicionó de género y cambió legalmente su nombre, dedicándose ahora a la actuación y cumpliendo seis años de relación con su pareja Shara Blue Mathes.

En 2011 sacó un documental de su proceso, llamado Becoming Chaz, y en 2020 Cher hablaría del cambio de género de su hijo con Today: “hablamos sobre la transexualidad durante muchos años, y decía: ‘No quiero hacerlo’, y luego dijo: ‘Ok, quiero hacer esto’. No fue fácil. Recuerdo llamar, y el antiguo mensaje de Chaz estaba en el contestador automático, y eso fue muy difícil. Pero luego tienes un hijo, pero realmente no lo pierdes, simplemente está en una forma diferente”.

“Chaz es tan feliz, tan increíblemente feliz, y no entiendo cuál es el problema de la gente. Tienen miedo y simplemente no saben cómo reaccionar ante esto”, dijo Cher. “Parte de ello es por motivos religiosos, pero no estoy segura de por qué es algo tan grande”.