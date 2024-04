Carys Douglas lleva el vestido de los noventa de su mamá Catherine Zeta Jones para celebrar sus 21

La hija de Catherine Zeta-Jones volvió a lucir uno de los looks de alfombra roja de los años 90 de su mamá. Carys Douglas, la hija de la actriz con el afamado Michael Douglas, celebró su cumpleaños 21 con un look espléndido al mejor estilo noventero. Y es que no queda dudas que si tu mamá es Catherine Zeta-Jones, claramente querrías robar la ropa que hay en su clóset.

Carys Douglas celebra su cumpleaños 21

La hija de estos dos famosos actores compartió un dump de su celebración por cumplir los 21 años. En la galería de imágenes se aprecia un pastel con velas, la compañía de su novio plantándole un tierno beso en la mejilla y un bouquet de flores. Fue inevitable percatarse del vestido slip de Ungaro —con tirantes spaghetti, encaje transparente en el escote y detalles de flores adornadas— que Zeta-Jones llevó a los Premios MTV de Cine de 1999.

Sus dos papás se unieron a la celebración y le hicieron un pequeño homenaje en redes sociales. "¡Felices 21, mi querida Carys! Me traes a mí y al mundo tanta felicidad”, escribió Michael Douglas. “Feliz cumpleaños a mi hermosa hija. Eres la alegría de mi vida. 21 años de verte florecer en la mujer más increíble que eres hoy es un regalo dado por Dios que nunca doy por sentado y aprecio cada día de mi vida”, escribió Catherine con una serie de imágenes de Carys de bebé.

¿Quién es la hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones?

Michael Douglas (79) y Catherine Zeta Jones (54) tienen dos hijos juntos: Dylan Michael nacido en el 2000 y Carys que nació en 2003.

El actor de The Game tiene un primer hijo mayor, Cameron Douglas, nacido en 1978 y fruto de su primer matrimonio con Diandra Luker.

Catherine y Michael llevan casados más de dos décadas. Se conocieron en 1998 en el Festival de Cine de Deauville y se casaron en el Plaza Hotel de Nueva York en noviembre de 2000. Su diferencia de edad (25 años) fue tema de discusión en los tabloides, pero han perseverado a lo largo de los años. La pareja ha enfrentado desafíos, incluyendo una breve separación en 2013 debido a problemas de salud para ambos. Sin embargo, han superado sus problemas y su relación parece más sólida que nunca. En noviembre de 2023 celebraron su 23º aniversario de bodas con mensajes cariñosos en las redes sociales.

¿Qué estudia Carys Zeta Douglas?

En 2022, Catherine habló con Parade y reveló que sus hijos están interesados en seguir los mismos pasos en la actuación, pero no es una prioridad. "¡Les encantaría unirse al negocio [actoral]! Mi hijo ha estado haciendo producción teatral desde la escuela secundaria. Ambos han asistido a campamentos de drama. Pero también les encanta aprender y son aficionados a la historia”.

La estrella de Wednesday detalló qué está haciendo su hija menor. “Mi hijo se graduó de la Universidad de Brown este año y estudió ciencias políticas. Está haciendo pasantías y trabajando en comités de acción política. Mi hija está estudiando relaciones internacionales y diplomacia en la escuela actualmente. Obtuvieron sus cerebros de mí, aunque a mi esposo le gusta diferir”.