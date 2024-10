Gina Schumacher, la discreta novia VIP con boda de ensueño en Mallorca y vestido de firma californiana

Han pasado diez años desde que se dio a conocer que Michael Schumacher, el legendario piloto de Fórmula 1, había salido del coma tras un accidente esquiando y fue trasladado a un hospital en Suiza para continuar su rehabilitación. Desde entonces su estado de salud ha permanecido guardado por su familia. El apellido Schumacher ahora toca los tabloides tras una sorpresiva noticia: Gina Schumacher, la hija mayor del piloto, se ha casado en una boda de ensueño en Mallorca con su pareja Iain Bethke. La novia de 27 años ha mantenido un perfil bajo, pero no faltó la curiosidad del público por saber más sobre este enlace —y si acaso su papá había asistido—.

¿Es Gina Schumacher la hija de Michael Schumacher?

Sí, Gina es la hija de Michael Schumacher. Nació el 20 de febrero de 1997 y es la hija mayor del legendario piloto de Fórmula 1 y su esposa, Corinna Schumacher. Gina ha seguido una carrera en el mundo ecuestre, especializándose en la disciplina de reining (una modalidad de equitación occidental). Ha ganado varios premios y competencias en este deporte, destacándose como una talentosa amazona. A diferencia de su hermano Mick Schumacher (25), quien ha seguido los pasos de su padre en el automovilismo, ella ha optado por sobresalir en el mundo ecuestre.

¿Estuvo Michael Schumacher en la boda de su hija?

De acuerdo con el Hindustan Times, Michael estuvo presente en la boda de su hija pero bajo una supervisión especial y máxima privacidad —por ejemplo, pidiendo a los invitados que no sacaran fotografías—.

Esta celebración tomó lugar en la villa familiar de los Schumacher en Mallorca, en Port d’Andratx, conocida como Villa Yasmin y por la que Michael habría pagado 30 millones de euros en 2018, según Vanitatis. Con maravillosas vistas al mar y rodeados de naturaleza, Gina e Iain dieron el ‘sí acepto’, recordando que lo que los conectó fue su amor por los caballos. Se dice que se conocieron en una granja de caballos, e Iain fue un saltador profesional durante varios años y Gina es actualmente una exitosa piloto occidental.

La joven de 27 años compartió una fotografía de ese día tan especial: “Forever yes to you, yes to forever” (Para siempre sí a ti, sí para siempre), escribió junto a la imagen. En ella lució el vestido de novia que eligió de la firma Enzoani, una casa fundada en el sur de California que se describe como una firma “capaz de combinar diseño tradicional y moderno, atractivo y sensual, con un enfoque inquebrantable de calidad en la confección”. Gina eligió el modelo Alara, un diseño corte de sirena con toque vintage, tirantes finos, escote profundo y espalda baja; adornado con apliques de encaje sobre encaje Chantilly que se extienden hacia una cola transparente.