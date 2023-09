Blake Lively canalizó a Serena Van Der Woodsen con este mono dorado estilo disco

No es la primera vez que Blake Lively se enfunda en un look similar al de su personaje en Gossip Girl; la actriz de 36 años demostró que nunca es tarde para retomar los outfit de Serena Van Der Woodsen y acudió a la pasarela de Michael Kors en el marco del New York Fashion Week. ¿Sabías que Blake dudó por un momento tomar el papel de este legendario personaje? Años atrás declaró que no fue fácil tomar la decisión de interpretar a la icónica chica neoyorquina, así que para hacer las cosas sencillas, Lively se dejó llevar por el vestuario. Al principio, la esposa de Ryan Reynolds dudó en tomar el papel porque era un proyecto que requería un gran compromiso por tiempo prolongado, pero viendo el clóset de Van Der Woodsen todo quedó claro. Aceptaría el trabajo —y confesó que hasta se llevó ropa de ella a su casa.

Gold was inspired by Blake Lively ✨ pic.twitter.com/da7VQO03ue — Anas (@Anoss06) September 12, 2023

Blake Lively en el New York Fashion Week con un mono dorado

Presente en la Semana de Moda de Nueva York, la actriz impactó con un look durante el desfile de Michael Kors que nos hizo recordar cuando interpretó a uno de nuestros personajes favoritos: Serena van der Woodsen. El look de Blake Lively durante NYFW consistió en un mono dorado con microlentejuelas, de escote redondo y pantalón acampanado muy al estilo de los setenta, decorado con un cinturón delgado y largo para marcar la cintura. Este sencillo pero atractivo modelo es de Urban bohemia, el tema elegido para la Michael Kors Collection otoño-invierno 2023. ¿Y por qué nos recuerda a Serena? Porque es un diseño muy similar al vestido que este personaje llevó a la fiesta de su abuela, uno dorado metálico de los setenta inspirado en Diane von Furstenberg.

El mono estilo disco de Blake no fue el único que destacaba las lentejuelas, pues hubo más celebridades que acudieron al show mostrando este lado tan brillante. Tiffany Haddish usó un traje gris plata con lentejuelas y escote abierto, Kaitlyn Dever se decantó por un little black dress con lentejuelas, y Tamara Kalinic usó un top tejido color gris con falda envolvente plateada con lentejuelas.