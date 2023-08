Así es Vivienne, hija de Angelina Jolie que ahora será su asistente

Desde que se convirtió en madre, no es raro que Angelina Jolie lleve a sus seis hijos a las alfombras rojas, estrenos, ceremonias de premiación y galas benéficas. Y al igual que ella, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox triunfaron en la alfombra roja de la premiere de ‘The Eternals”. Aunque Shiloh Jolie Pitt es quien más ha figurado entre los hijos de Angelina y Brad Pitt, ahora es momento de Vivienne de tener un tanto más de protagonismo; y es que la adolescente fue contratada por su madre para ser su asistente.

¿Cuántos años tiene Vivienne Jolie Pitt?

Vivienne Marcheline Jolie Pitt nació el 12 de julio de 2008, junto con su hermano gemelo Knox Léon; su hermana mayor biológica es Shiloh y sus hermanos mayores adoptivos son Maddox, Pax y Zahara. Vivienne Jolie Pitt tiene 15 años, y desde su niñez ha mantenido un perfil muy bajo, más que haciendo apariciones esporádicas con su mamá.

Angelina Jolie con Knox y Vivienne getty

Vivienne Jolie Pitt será asistente de su mamá Angelina Jolie

Angelina, como productora del musical de Broadway The Outsiders, decidió contratar a su hija menor Vivienne para ser su asistente. Jolie habló con admiración de su hija en una declaración para Page Six, diciéndoles, “Viv me recuerda a mu mamá [actriz y productora Marcheline Bertrand] en que no está centrada en ser el centro de atención, sino en ser un apoyo para otros creativos. [Vivienne] es muy reflexiva y seria en cuanto al teatro, y trabaja arduamente para comprender mejor cómo contribuir de la mejor manera”.

Según una fuente del medio, “Angelina ha estado llevando a su hija Vivienne al teatro desde que era pequeña. Angelina y Vivienne se reunieron con [la autora de The Outsiders] S.E. Hinton, quien tenía la edad de Vivienne cuando escribió la novela... [Jolie] quiere asegurarse de que el equipo esté escuchando y trabajando con jóvenes en cada paso del camino, y que sus voces sean las que lideren en dar vida a esta producción en Broadway”.

Vivienne Jolie Pitt. getty

En 2021, Angeline se sinceró sobre cómo lleva su carrera profesional, mientras cría a sus hijos. Jolie comparte la formación de sus seis hijos con su ex esposo Brad Pitt, la pareja se separó en 2016. La actriz confesó que ahora es más selectiva con los proyectos que elige y ha optado más por el trabajo de actuación en lugar de la dirección porque esto le permite pasar más tiempo con su familia. “Me encanta dirigir, pero tuve un cambio en la situación de mi familia que no me permitió dirigir durante algunos años. Necesitaba hacer trabajos más cortos y estar en casa más tiempo, así que volví a hacer algunos trabajos de actuación”, explicó en su momento.