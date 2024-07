Potenciar el crecimiento de las cejas mediante remedios naturales suena a una manera suave y efectiva de lograr cejas más llenas y gruesas sin recurrir a productos con ingredientes que quizá no podemos pronunciar. Ya sea que estés buscando recuperarte de la sobredepilación (todos en algún momento cometemos ese erros), combatir cejas dispersas o simplemente realzar la belleza natural de este elemento, estos métodos naturales aprovechan el poder de los botánicos y aceites para nutrir, hidratar y estimular los folículos pilosos. Toda esta información claramente bajo la consciencia de que debes primero consultarlo con tu dermatólogo o médico de confianza para saber si estos ingredientes funcionan bien en tu piel —y hablando de esto, ahora uso gel para cejas y no sé por qué no empecé antes; estos son los mejores en el mercado.

¿Por qué se me caen las cejas o tengo las cejas muy delgadas?

Hay diversas razones por las que perdemos las cejas o las tenemos muy delgadas, y cada individuo tiene una respuesta distinta. Sin embargo, un equipo de dermatólogos explicó a HuffPost que una causa es que “perder el pelo de las cejas es inevitable debido a la vejez” ya que “los folículos dejan de producir este pelo”. Pero no todo tiene que ver con la edad, ya que factores como “deficiencias nutricionales, condiciones de la tiroides o cambios hormonales” podrían estar detrás. También ten cuidado con depilarte demasiado la ceja o usar técnicas invasivas que podrían dañar el folículo.

Remedios naturales para hacer crecer las cejas

Promover el crecimiento de las cejas usando remedios caseros e ingredientes naturales puede ser benéfico tanto con tu piel como con el medio ambiente. Estos son algunos de los preferidos.



Aceite de castor: es rico en ácidos grasos que promueven el buen estado de los folículos. Añade unas gotas a un bastoncillo de algodón y masajea las cejas durante unos minutos con tus dedos. Deja actuar por la noche y enjuaga en la mañana.

es rico en ácidos grasos que promueven el buen estado de los folículos. Añade unas gotas a un bastoncillo de algodón y masajea las cejas durante unos minutos con tus dedos. Deja actuar por la noche y enjuaga en la mañana. Aceite de coco: contiene varios nutrientes y vitaminas que fortalecen el pelo en esta zona. Repite el mismo proceso que con el aceite de castor.

contiene varios nutrientes y vitaminas que fortalecen el pelo en esta zona. Repite el mismo proceso que con el aceite de castor. Aloe Vera: sus enzimas promueven el crecimiento del pelo y mantiene la piel alrededor de la zona en buen estado. Déjalo actuar por 30 minutos sobre las cejas y enjuaga.

sus enzimas promueven el crecimiento del pelo y mantiene la piel alrededor de la zona en buen estado. Déjalo actuar por 30 minutos sobre las cejas y enjuaga. Aceite esencial de romero: estimula la circulación de la sangre hacia los folículos pilosos. Puedes mezclar unas gotas del aceite esencial de romero con aceite de oliva, de coco o cualquier otro aceite natural, hacer un suave masaje y dejar por la noche.

estimula la circulación de la sangre hacia los folículos pilosos. Puedes mezclar unas gotas del aceite esencial de romero con aceite de oliva, de coco o cualquier otro aceite natural, hacer un suave masaje y dejar por la noche. Aceite de oliva: es rico en vitaminas A y E, que mejoran la condición del pelo y lo fortalecen. Masajea tus cejas con unas gotas del aceite y deja reposar por 30 minutos antes de enjuagar.

es rico en vitaminas A y E, que mejoran la condición del pelo y lo fortalecen. Masajea tus cejas con unas gotas del aceite y deja reposar por 30 minutos antes de enjuagar. Leche: contiene proteínas y vitaminas que nutren las raíces del pelo y promueven el crecimiento. Sumerge una bolita de algodón, moja tus cejas y deja actuar hasta que se endurezca; enjuaga con agua tibia y usa este remedio a diario.